Koldo García se graba friendo chistorras y niega que las use para hablar de dinero: "A uno le puede parecer gracioso"

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha disfrutado de las Fiestas Mayores de Benidorm, donde cocinó chistorras, un término que la UCO vincula a billetes de 500 euros en la trama Ábalos-Koldo. En un vídeo de 'Okdiario', Koldo aparece cocinando y defiende que "chistorras son chistorras", negando cualquier relación con dinero. Ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de su procesamiento en la causa de las mascarillas, argumentando que el dinero que manejaba era lícito, proveniente de gastos y dietas del PSOE. Su defensa rechaza las acusaciones de pagos ilegales y cuestiona las pruebas presentadas.

Koldo García ha disfrutado esta semana de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm, una celebración en la que se ha puesto a los fogones para cocinar, entre otras cosas, chistorras. Esa era una de las palabras que, según la UCO, utilizaba la trama Ábalos-Koldo para hablar de billetes de hasta 500 euros, cuando pedían "folios" o "cajas de folios" para reclamar dinero.

En un vídeo publicado por 'Okdiario', vemos al exasesor de Ábalos cocinando en una varias parrillas material de todo tipo, preparando torreznos, pancetas, salchichas blancas, chorizos criollos y chistorras. "Marchando dos huevitos, una de panceta con chistorra rica, marchando", comenta Koldo en las imágenes.

En una conversación con el citado medio, Koldo afirma que "chistorras son chistorras" y niega que se trate de billetes de 500 euros. "A uno le puede parecer gracioso la forma de hablar, pero chistorras son chistorras", defiende Koldo. En la radio local Leoradio de Benidorm llevó un paquete de esas chistorras y el periodista Leopoldo Bernabéu le recibió para quedarse con el regalo. "No es una ninguna broma esto, por una interpretación de estas chistorras quieren meter a una persona en la cárcel", le comentó.

Ha pedido anular su procesamiento

Esta semana Koldo García pidió que el Tribunal Supremo anule su procesamiento en la causa de mascarillas, en un recurso de apelación en el que sostiene que el dinero en efectivo que manejaba era lícito y provenía "de liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE".

El exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos pretende que la Sala Segunda del Tribunal Supremo anule el auto del pasado 3 de noviembre en el que el magistrado Leopoldo Puente le procesaba junto al exdirigente del PSOE y al comisionista Víctor de Aldama.

Su defensa discute la participación de Koldo García en la adjudicación de los contratos que están bajo sospecha y también la afirmación del juez sobre que Aldama le habría hecho pagos mensuales de 10.000 euros desde al menos 2019 a 2021. Argumentan que el dinero en metálico que manejaba el exasesor "tiene origen lícito y conocido para él, procedente de liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE" y que "manejaba dinero en efectivo para el día a día de gastos varios de los que estaba encargado por delegación del PSOE" y en concreto de la Secretaría de Organización.

Por ello, consideran "imaginativa, arbitraria, y carente de todo sentido" "cualquier otra tesis" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o del juez, en un recurso que apunta además que el documento Excel aportado a la causa por Aldama, y "realizado por él mismo", "nada prueba contra mi representado".

