Puigdemont, tras la decisión del TC de avalar la amnistía: "Se acabó el margen para manipular y retorcer la ley"

El contexto El expresident de la Generalitat ha valorado la amnistía del Constitucional a la malversación en el procés y la decisión posterior del juez Llarena de dejar sin efecto las órdenes de detención en su contra.

Carles Puigdemont ha celebrado este martes la decisión del Supremo por la que deja sin efecto las órdenes en su contra y ha asegurado a su vez que la decisión que ha tomado el Constitucional de amnistiar el delito de malversación en el procés "derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y retrasado la aplicación de la ley de amnistía por razones estrictamente políticas".

"Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación de una ley que está vigente desde hace dos años y cuatro meses", ha señalado el líder de Junts desde Waterloo (Bélgica), donde vive desde que salió de España en 2017, añadiendo que "hasta aquí ha llegado la orden dada por el señor Aznar de poner palos a las ruedas".

"Lo de 'quien pueda hacer, que haga', ya no da para más", ha aseverado. Puigdemont ha expuesto que las decisiones judiciales obligan a "poner fin a la etapa de represión política que hemos sufrido (...) simplemente porque votamos por la independencia de nuestro país".

El expresident catalán ha insistido en que, en lo que respecta a la relación entre Cataluña y España, "hoy no se resuelve nada", apelando al "conflicto histórico" que, según él, existe entre los territorios.

Amnistía a la malversación

El expresident de la Generalitat de Cataluña se ha pronunciado así después de que el Tribunal Supremo haya dejado sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención que pesaban contra él y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig.

El juez de la Sala Penal del Supremo, Pablo Llarena, ha adoptado esta decisión después de que el Tribunal Constitucional haya estimado el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa frente a la resolución que denegó la aplicación de la amnistía al delito de malversación en el procés por el que fue condenada.

En su auto, Llarena indica que deja provisionalmente sin efecto las órdenes y apunta que el alzamiento de las medidas no declara aplicable la amnistía, ni extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes. Por ello, una vez conocido el texto íntegro de la sentencia, el instructor decidirá sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta.

*Noticia en ampliación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido