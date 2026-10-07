Puigdemont traslada su oficina de expresidente a un inmueble en la zona alta de Barcelona

El contexto El expresident no tiene previsto regresar a España hasta que la justicia española aplique plenamente la ley de amnistía, pese al levantamiento de la orden nacional de busca y captura en su contra.

Carles Puigdemont se prepara para regresar a Cataluña, trasladando su oficina de expresidente a un dúplex en la zona alta de Barcelona, propiedad pública de la Generalitat. Este movimiento sigue al auto del magistrado Pablo Llarena del Supremo, que dejó sin efecto las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y otros exconsellers. Puigdemont ha celebrado la decisión del Constitucional de amnistiar la malversación en el procés, criticando la estrategia política que retrasó la aplicación de la ley de amnistía. Sin embargo, ha afirmado que no volverá a España hasta que se aplique completamente dicha ley y el Tribunal Supremo archive la causa.

Carles Puigdemont prepara su regreso a Cataluña haciendo la mudanza de su oficina de expresidente de la Generalitat. A partir de ahora, pasa a ocupar un inmueble tipo dúplex que se encuentra en la zona alta de Barcelona.

Según ha adelantado El País y han confirmado fuentes de Junts a laSexta, se trata de una propiedad pública de la Generalitat. La oficina comenzó operativamente este miércoles, pero la habilitación y mudanza hace meses.

Esta decisión se da a conocer después de que el magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarena dictase un auto en el que dejaba sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana y de los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig.

Una decisión que Puigdemont celebraba asegurando a su vez que la decisión que ha tomado el Constitucional de amnistiar el delito de malversación en el procés "derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y retrasado la aplicación de la ley de amnistía por razones estrictamente políticas".

"Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación de una ley que está vigente desde hace dos años y cuatro meses", señalaba el líder de Junts desde Waterloo (Bélgica), donde vive desde que salió de España en 2017, añadiendo que "hasta aquí ha llegado la orden dada por el señor Aznar de poner palos a las ruedas".

Sin embargo, ha dejado claro que no volverá a España hasta que la justicia española aplique plenamente la ley de amnistía, pese al levantamiento de la orden nacional de busca y captura en su contra.

El líder independentista planea esperar a que el Tribunal Supremo archive la causa de manera definitiva y aplique la ley de amnistía en su totalidad, lo cual tendría lugar una vez que el Constitucional formalice su fallo y lo publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.