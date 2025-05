Puigdemont resta importancia al voto a favor de su consejero en la CNMC sobre la OPA del BBVA al Sabadell

Junts se opone a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, a pesar de que Pere Soler, consejero de la CNMC nombrado a propuesta del partido, no se opuso a la operación. Jordi Turull, secretario general de Junts, pidió al Gobierno español que no autorice la OPA y solicitó al presidente Illa que se pronuncie al respecto, destacando un consenso en Cataluña contra la operación. Carles Puigdemont, líder de Junts, también expresó su rechazo a través de redes sociales, subrayando que la decisión de Soler no determina el resultado. Además, Puigdemont mostró desconfianza hacia el Gobierno, a pesar de su supuesta oposición a la OPA.

Junts no está a favor de la OPA que el BBVA está realizando al Banco Sabadell. Tanto Jordi Turull, secretario general de la formación, como Carles Puigdemont, líder del partido, así lo han manifestado, obligados a salir y recalcarlo después de que uno de los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), nombrado a petición de Junts, votara a favor de la operación, un aval al que han restado importancia.

En primera instancia lo tuvo que hacer Jordi Turull, después de que el consejero en cuestión, Pere Soler, no se opusiera a la OPA. "Nos oponemos por completo a la opa del Banco Sabadell. Pedimos al Gobierno del Estado que no autorice esta opa y pedimos al presidente Illa que no espere a Pedro Sánchez para posicionarse. Hay un gran consenso en Cataluña de que esta opa no sea autorizada", aseguró el secretario general de Junts durante este pasado viernes.

Una postura que también ha defendido públicamente Puigdemont este domingo a través de una publicación en redes sociales. El líder de la formación independentista ha asegurado que "sabe que a algunos les molesta que haya personas nombradas a propuesta de Junts per Catalunya en varios sectores estratégicos" y apunta que si otros consejeros nombrados a propuesta de otros partidos también dieron el aval, "se comenta muy poca cosa de ello".

Independientemente de ello, Puigdemont también ha restado importancia a la decisión de Soler apuntando que "la decisión de detener la OPA no depende del voto particular de un consejero de la CNMC en solitario" y que "si el Gobierno español, y si el PSC y el PSOE son coherentes con lo que dicen, la OPA no es viable" igualmente.

Eso sí, el líder de Junts ha recalcado que "no confía" en las palabras del Gobierno asegurando que también está en contra de la OPA.