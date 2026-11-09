Ahora

Independentismo

Puigdemont rechaza tener la nacionalidad española: "Es como quien se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre"

Mientras tanto... El expresident de la Generalitat insiste en la preparación de "un gran acto de unilateralidad" para lograr la independencia.

El líder de Junts, Carles Puigdemont.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha descartado regresar desde Bélgica por la campaña de las elecciones generales del 29N y decidirá su futuro político una vez esté en Cataluña. Así lo ha trasladado en una entrevista en 'ElPunt Avui' este lunes, en la que ha insistido en que su objetivo es "dejar de ser español" porque es algo que no le representa, "como quien se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre".

En la entrevista, el líder de Junts ha sostenido que el PSOE querría que su regreso "quedara ensordecido por el barro de la campaña" y que él "no tuviera más remedio que actuar como líder de partido y no como el president que ha estado nueve años en el exilio".

"Inicialmente, cuando había la posibilidad de volver sin ser detenido, en el partido hubo mucha alegría por la campaña que podríamos hacer, y lo tuve que moderar", ha explicado. Así, Puigdemont ha recordado que, ya en las elecciones catalanas de 2024, cuando concurrió como cabeza de cartel e hizo campaña desde el extranjero, "algunos decían que entrara en Barcelona en el último mitin" para ser detenido y "ganar votos".

"Pero yo no ponía la institución al servicio de una estrategia de partido. En esta ocasión, una vez razonado, todo el mundo no solo lo entiende, sino que lo aplaude", ha expuesto.

Dudas sobre su futuro político

Tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía y la decisión del juez Llarena de levantar la orden de detención contra él, Puigdemont ha defendido tomar "precauciones" antes de regresar definitivamente a Cataluña, aunque ve "evidente que ya no hay vuelta atrás" con la amnistía, que "se está aplicando hasta la última milla".

En cuanto a su futuro político, Puigdemont ha sostenido que le falta "hablar con la gente" en Cataluña a su vuelta. Vivir en el extranjero, ha dicho, le ha dado "una visión más fría y rigurosa" de la situación: "Pero me falta una dimensión que no puedo tener desde aquí, y eso lo tengo que adquirir. Entonces, sabré cuál es el rol en el que me veo al servicio del proceso de independencia".

Sin embargo, ha garantizado que mantendrá su compromiso con la causa independentista: "No me imagino desentendido del proceso de independencia; lo que no sé en qué rol: quizás me volveré a manifestar en el Fossar, quizás haré libros, quizás me presentaré a elecciones o quizás seré alcalde de Amer. No lo sé", ha zanjado.

"Si la gente interpreta que no parar quiere decir que seré siempre cabeza de cartel, eso es otra historia", ha añadido.

Dejar la nacionalidad española

Sobre si cree que el independentismo debe abordar una renovación de liderazgos, ha sostenido que eso es algo que las sociedades y los movimientos políticos "siempre necesitan". Pero, al mismo tiempo, ha defendido que también necesitan "aprovechar el conocimiento adquirido y los liderazgos consolidados, los viejos liderazgos".

"Hace tiempo que reivindico romper con esta tradición tan catalana de matar siempre a los anteriores y no aprender nunca", ha apuntado. Puigdemont no ha cerrado la puerta a pedir la nacionalidad belga, si bien ha explicado que lo que quiere es "dejar de ser español", que es una cosa "ajena" que no le representa.

"Como quien se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y todo el mundo reconoce que la violencia de identidad se tiene que resolver. A mí me violenta tener la nacionalidad española", ha dicho.

No renunciar a los "actos unilaterales"

En cuanto a la relación con el PSOE, y pese a reconocer que "algunas cosas las han cumplido", ha señalado que el hecho de que los socialistas se hayan apartado de pactos firmados con ocasión de la investidura de Pedro Sánchez también es un "activo".

A su juicio, eso legitima un "gran acto de unilateralidad algún día" para lograr la independencia, puesto que se podrán "acreditar" negociaciones frustradas con el Estado desde un punto de vista internacional. "Terminaremos haciendo un gran acto de unilateralidad porque es la única manera", ha defendido, añadiendo que "difícilmente con el Estado español".

"En cualquier caso, habrá un momento en que los actos unilaterales no solo los podremos descartar, sino que no podremos renunciar", ha advertido. Con todo, ha reconocido que ahora el independentismo no tiene la "legitimación parlamentaria" para impulsar estos actos, para los que cree que debería contar con mayoría absoluta en el Parlament y "unidad de acción".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La derecha suma para gobernar: PP y Vox mantienen una sólida mayoría absoluta, según las encuestas para el 29N
  2. Emergencia migratoria en Canarias: más de 6.000 migrantes han llegado en cayuco en la primera semana de noviembre, más de 1.300 este último fin de semana
  3. Las contradicciones de Trump: asegura que su política de deportación ha sido "muy dura" pero asciende al principal ideólogo de la represión
  4. Una investigación española desvela que TikTok alberga más de 1.000 vídeos de abusos sexuales a niños con más de 48 millones de visualizaciones
  5. De una infidelidad a una investigación por una presunta trama de espionaje chino: el escándalo que salpica al CEO de Nvidia
  6. Cecilia, la artista más allá del 'Ramito de violetas' que desafió la censura: "Si veía una injusticia, se ponía como una fiera"