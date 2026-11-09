Puigdemont rechaza tener la nacionalidad española: "Es como quien se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre"

Mientras tanto... El expresident de la Generalitat insiste en la preparación de "un gran acto de unilateralidad" para lograr la independencia.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, ha decidido no regresar a Cataluña desde Bélgica durante la campaña electoral del 29N. En una entrevista con 'ElPunt Avui', expresó su deseo de "dejar de ser español", comparando su sentimiento con el de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Puigdemont criticó al PSOE por querer que su regreso se vea opacado por la campaña y defendió no poner la institución al servicio de su partido. Tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía, subrayó la importancia de tomar precauciones antes de su regreso definitivo. Aunque no tiene claro su futuro político, aseguró su compromiso con la independencia catalana y no descartó actos unilaterales para lograrla. Además, consideró que el independentismo necesita renovar liderazgos, aunque sin dejar de aprovechar la experiencia de los líderes consolidados.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha descartado regresar desde Bélgica por la campaña de las elecciones generales del 29N y decidirá su futuro político una vez esté en Cataluña. Así lo ha trasladado en una entrevista en 'ElPunt Avui' este lunes, en la que ha insistido en que su objetivo es "dejar de ser español" porque es algo que no le representa, "como quien se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre".

En la entrevista, el líder de Junts ha sostenido que el PSOE querría que su regreso "quedara ensordecido por el barro de la campaña" y que él "no tuviera más remedio que actuar como líder de partido y no como el president que ha estado nueve años en el exilio".

"Inicialmente, cuando había la posibilidad de volver sin ser detenido, en el partido hubo mucha alegría por la campaña que podríamos hacer, y lo tuve que moderar", ha explicado. Así, Puigdemont ha recordado que, ya en las elecciones catalanas de 2024, cuando concurrió como cabeza de cartel e hizo campaña desde el extranjero, "algunos decían que entrara en Barcelona en el último mitin" para ser detenido y "ganar votos".

"Pero yo no ponía la institución al servicio de una estrategia de partido. En esta ocasión, una vez razonado, todo el mundo no solo lo entiende, sino que lo aplaude", ha expuesto.

Dudas sobre su futuro político

Tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía y la decisión del juez Llarena de levantar la orden de detención contra él, Puigdemont ha defendido tomar "precauciones" antes de regresar definitivamente a Cataluña, aunque ve "evidente que ya no hay vuelta atrás" con la amnistía, que "se está aplicando hasta la última milla".

En cuanto a su futuro político, Puigdemont ha sostenido que le falta "hablar con la gente" en Cataluña a su vuelta. Vivir en el extranjero, ha dicho, le ha dado "una visión más fría y rigurosa" de la situación: "Pero me falta una dimensión que no puedo tener desde aquí, y eso lo tengo que adquirir. Entonces, sabré cuál es el rol en el que me veo al servicio del proceso de independencia".

Sin embargo, ha garantizado que mantendrá su compromiso con la causa independentista: "No me imagino desentendido del proceso de independencia; lo que no sé en qué rol: quizás me volveré a manifestar en el Fossar, quizás haré libros, quizás me presentaré a elecciones o quizás seré alcalde de Amer. No lo sé", ha zanjado.

"Si la gente interpreta que no parar quiere decir que seré siempre cabeza de cartel, eso es otra historia", ha añadido.

Dejar la nacionalidad española

Sobre si cree que el independentismo debe abordar una renovación de liderazgos, ha sostenido que eso es algo que las sociedades y los movimientos políticos "siempre necesitan". Pero, al mismo tiempo, ha defendido que también necesitan "aprovechar el conocimiento adquirido y los liderazgos consolidados, los viejos liderazgos".

"Hace tiempo que reivindico romper con esta tradición tan catalana de matar siempre a los anteriores y no aprender nunca", ha apuntado. Puigdemont no ha cerrado la puerta a pedir la nacionalidad belga, si bien ha explicado que lo que quiere es "dejar de ser español", que es una cosa "ajena" que no le representa.

"Como quien se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y todo el mundo reconoce que la violencia de identidad se tiene que resolver. A mí me violenta tener la nacionalidad española", ha dicho.

No renunciar a los "actos unilaterales"

En cuanto a la relación con el PSOE, y pese a reconocer que "algunas cosas las han cumplido", ha señalado que el hecho de que los socialistas se hayan apartado de pactos firmados con ocasión de la investidura de Pedro Sánchez también es un "activo".

A su juicio, eso legitima un "gran acto de unilateralidad algún día" para lograr la independencia, puesto que se podrán "acreditar" negociaciones frustradas con el Estado desde un punto de vista internacional. "Terminaremos haciendo un gran acto de unilateralidad porque es la única manera", ha defendido, añadiendo que "difícilmente con el Estado español".

"En cualquier caso, habrá un momento en que los actos unilaterales no solo los podremos descartar, sino que no podremos renunciar", ha advertido. Con todo, ha reconocido que ahora el independentismo no tiene la "legitimación parlamentaria" para impulsar estos actos, para los que cree que debería contar con mayoría absoluta en el Parlament y "unidad de acción".

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