Trump se hace el loco con su fortuna y asegura que no sabe cuánto dinero tiene pese al análisis de Forbes de sus ingresos multimillonarios

Los detalles Según Forbes, en total habría ingresado 5.000 millones de dólares a través de Trump Media, las criptomonedas o propiedades inmobiliarias.

Donald Trump ha sido cuestionado sobre su fortuna, que según Forbes ha aumentado significativamente desde su regreso a la Casa Blanca, alcanzando los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, Trump afirma que no se preocupa por su patrimonio neto y que su hijo se encarga de administrarlo. Antes de su segundo mandato, su fortuna era de 2.300 millones de dólares. Ha incrementado su riqueza a través de Trump Media, criptomonedas y la promoción de su marca globalmente, especialmente en Oriente Medio. A pesar de sus declaraciones sobre inversiones en Wall Street, Forbes estima que solo ha ganado 6 millones de dólares de los mercados, un 0,12% de su total.

Donald Trump echa balones fuera respecto a su fortuna. Según Forbes, el presidente estadounidense ha ganado muchísimo dinero desde que volvió a la Casa Blanca y sus ingresos han ascendido en 5.000 millones de dólares. Ahora bien, al ser preguntado por esta cuestión, el republicano ha asegurado que no sabe cuando dinero tiene.

"No le dedico casi nada de tiempo a mi patrimonio neto. No me importa. Tengo mucho dinero, mucho más de lo que jamás imaginé que llegaría a tener. Supongo que ha aumentado; ni siquiera lo sé. Tengo un hijo que es un hombre muy íntegro y buena persona. Él se encarga de vigilar el dinero. Ni siquiera hablo con él al respecto; él se ocupa", ha afirmado en una entrevista en el programa '60 Minutes' de la CBS.

No obstante, según Forbes, su riqueza ha aumentado y mucho. Tanto que sería sorprendente que no lo supiera. Antes de que empezase su segundo mandato, antes incluso de la campaña presidencial, su fortuna era 2.300 millones de dólares.

En ese tiempo, ha ganado dinero con Trump Media, la empresa propiedad de su red, Truth Social, porque se ha convertido en un canal imprescindible para enterarse de todo lo que dice el presidente. También lo ha hecho con las criptomonedas después el escándalo que montó con la suya propia.

Por otro lado se ha forrado promocionando la marca Trump por el mundo, sobre todo, en Oriente Medio con hoteles, resorts y otras propiedades inmobiliarias. En total serían 5.000 millones de dólares ingresados de manera, cuanto menos, poco ética.

Ahora, cuando le insisten en la pregunta, dice que sus ingresos han venido de sus acciones: "La mayor parte de mi dinero está en manos de las firmas más grandes de Wall Street para que lo inviertan, se trata de fondos indexados. Resulta que realicé operaciones con unas 40.000 acciones, aunque, en realidad, en cada una de ellas solo tengo una cantidad ínfima".

Sin embargo, en Forbes ese calculo no es el mismo. Según su análisis, lo que ha ganado Trump gracias a los mercados han sido 6 millones de dólares. Es decir, el 0,12% del total.

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