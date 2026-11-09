Iñaki López, sobre los graves insultos de Abascal a Revilla: "Chapotea en el barro y es más feliz que Peppa Pig"

Los detalles "El cántabro permitió la investidura de la candidata popular en las últimas elecciones y evitó que VOX entrara en el Gobierno de Cantabria", señala el presentador de Más Vale Tarde como "el verdadero motivo" del "odio visceral" de Abascal.

Este domingo, Santiago Abascal, líder de Vox, lanzó duras críticas contra Miguel Ángel Revilla durante un acto de precampaña, calificándolo de "delincuente" y utilizando despectivos apodos. Abascal lo acusa de afirmar que Vox desmantelaría la sanidad pública y el sistema de pensiones si llegara al poder. Iñaki López, en respuesta, comentó que Abascal prefiere el insulto a la discrepancia, mostrando una falta de educación. Según López, el verdadero motivo del odio de Abascal hacia Revilla es que este último facilitó la investidura de la candidata popular, impidiendo a Vox entrar en el Gobierno de Cantabria. Este lunes, Revilla respondió a los insultos en directo en Más Vale Tarde.

Este domingo, el líder de Vox, Santiago Abascal, cargó durísimamente contra Miguel Ángel Revilla en un acto de precampaña. Lo hizo refiriéndose a él como "el de las anchoas" o "el tipo del bigote que da arcadas" y llamándole "delincuente" por asegurar que, si Vox llega al Gobierno, pretende desmantelar la sanidad pública y el sistema de pensiones.

Al respecto, Iñaki López asegura que, "ya no nos extraña ver que Abascal chapotea en el barro y es más feliz que Pepp Pig". "Discrepar ya no es suficiente, ahora hay que insultar, que es una forma como otra cualquiera de exteriorizar tu falta de educación y tu escasa preparación", añade.

"Les voy a desvelar el auténtico motivo, el porqué del odio cerval de Abascal a Revilla. Y es que el cántabro permitió la investidura de la candidata popular en las últimas elecciones y evitó que VOX entrara en el Gobierno de Cantabria. Un ejercicio de responsabilidad y generosidad de Miguel Ángel Revilla privó a la ultraderecha de entrar en su quinto gobierno autonómico", concluye Iñaki López.

Este lunes, Miguel Ángel Revilla responde a los insultos de Santiago Abascal en directo en Más Vale Tarde.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido