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Iñaki López, sobre los graves insultos de Abascal a Revilla: "Chapotea en el barro y es más feliz que Peppa Pig"

Los detalles "El cántabro permitió la investidura de la candidata popular en las últimas elecciones y evitó que VOX entrara en el Gobierno de Cantabria", señala el presentador de Más Vale Tarde como "el verdadero motivo" del "odio visceral" de Abascal.

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Este domingo, el líder de Vox, Santiago Abascal, cargó durísimamente contra Miguel Ángel Revilla en un acto de precampaña. Lo hizo refiriéndose a él como "el de las anchoas" o "el tipo del bigote que da arcadas" y llamándole "delincuente" por asegurar que, si Vox llega al Gobierno, pretende desmantelar la sanidad pública y el sistema de pensiones.

Al respecto, Iñaki López asegura que, "ya no nos extraña ver que Abascal chapotea en el barro y es más feliz que Pepp Pig". "Discrepar ya no es suficiente, ahora hay que insultar, que es una forma como otra cualquiera de exteriorizar tu falta de educación y tu escasa preparación", añade.

"Les voy a desvelar el auténtico motivo, el porqué del odio cerval de Abascal a Revilla. Y es que el cántabro permitió la investidura de la candidata popular en las últimas elecciones y evitó que VOX entrara en el Gobierno de Cantabria. Un ejercicio de responsabilidad y generosidad de Miguel Ángel Revilla privó a la ultraderecha de entrar en su quinto gobierno autonómico", concluye Iñaki López.

Este lunes, Miguel Ángel Revilla responde a los insultos de Santiago Abascal en directo en Más Vale Tarde.

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