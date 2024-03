El pasado jueves Carles Puigdemont confirmó lo que todos esperaban: se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12M. Pero el expresidente catalán no concurrirá a los comicios respaldado del logotipo del partido. Junts se presentará con una "lista de país" que vaya más allá de su partido y se aliará junto a otros partidos independentistas de menor influencia para presentarse a las elecciones.

Así lo ha anunciado Puigdemont este martes en una declaración en Perpignan (Francia), donde ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con Joventut Republicana, Alternativa verda, Reagrupament, Acció per la república, Estat Català, Moviment d’Esquerres de Catalunya (Mescat) y Demòcrates que se integrarán en las listas con las que se presentará Junts.

Tras firmar uno por uno el acuerdo, Puigdemont ha dado las gracias por el acuerdo del vernet. "Hoy tenemos el gozo de ver el resultado de esta suma de partidos de grupos que se unen para construir un proyecto que gobierne y lidere sin dejar ninguna carpeta de lado, que no se auto imponga límites a sus ambiciones. No tenemos límites, no salimos rendidos de casa", ha comentado.

Puigdemont insiste en el "independentismo" y volver a la "estrategia del 1O"

Para Puigdemont este programa de gobierno es "ambicioso" y "solvente". "Hay que hacer el trabajo que dejamos a medias y hacerlo sin ningún complejo y con la experiencia de lucha acumulada. No avanzaremos si salimos rendidos de casa como gobierno", ha añadido.

El manifiesto defiende que "el movimiento independentista debe volver a la estrategia ganadora del 1 de Octubre". "Cataluña no puede permitirse otra etapa de desunión y de luchas intestinas que no hacen otra cosa que allanar el camino de sus adversarios. Solo tendremos posibilidad de ejercer de manera efectiva la autodeterminación si somos capaces de organizarnos de forma solidaria, y desde la generosidad, construimos un frente que cobija todas las sensibilidades que integran el movimiento de liberación nacional de nuestro país. Debemos estar a la altura del momento histórico y de las demandas cívicas de unidad", continúa el manifiesto.

Además, insisten en que "en las próximas elecciones al Parlamento habrá que elegir entre quienes quieren terminar el trabajo de hundir a la nación convirtiéndola en una región más de España y quienes queremos terminar el trabajo que empezamos para que Cataluña sea reconocida en el concierto de las naciones independientes del mundo".

"No ha habido ni un solo beneficio para el país desde la desunión"

El jueves pasado, cuando el expresident de la Generalitat anunció que se presentaría a las elecciones, ya dejó caer la idea de una lista unitaria. "Creo que no me equivoco si afirmo que la mayoría de todos nosotros compartimos la idea de que la mejor propuesta para responder a vuestras esperanzas y poder batallar en todos los frentes sería una candidatura unitaria. Yo creo en ello firmemente", comentó Puigdemont en una comparecencia desde Elna.

"No ha habido ni un solo beneficio para el país desde la desunión y desde la batalla entre nosotros. Nadie puede demostrar las bondades de ir por separado. Sé que ahora la opción de una lista unitaria tiene numerosas resistencias y no tenemos el tiempo necesario para vencerlas, pero también sé que hay gente de diferentes sensibilidades que trabajan en ello de manera discreta para hacerlo posible y les quiero expresar mi voluntad para contribuir. La candidatura que quiero encabezar quiere ir más allá de mi partido", concluyó.

Así, Junts se presentará al 12M con una lista unitaria, que recuerda a la que lideró el exalcalde de Barcelona y líder de Junts en la capital catalana, Xavier Trias, que se presentó a las municipales bajo el nombre de Trias per Barcelona en una candidatura en la que no aparecía el logotipo del partido, tampoco en la papeleta electoral.