Sin coche y sin dinero: 150 afectados denuncian que un concesionario no les ha entregado el vehículo que han pagado

Los detalles Varias personas han pagado hasta 30.000 euros por un MG en un concesionario, que está ahora cerrado, y meses después siguen sin recibirlo. Además, el grupo propietario del concesionario ha anunciado un ERE esta misma semana.

Unos 150 compradores de vehículos en Madrid se encuentran en una situación desesperada tras pagar hasta 30.000 euros por coches que nunca recibieron. Entre los afectados está Emilio, quien desembolsó 25.500 euros por un MG nuevo, pero solo recibió excusas sobre problemas informáticos y otras justificaciones. El concesionario, ahora cerrado, pertenece a un grupo que ha anunciado un ERE y tiene varios establecimientos en la zona norte de Madrid. Agustín, otro afectado, está pagando un préstamo por una furgoneta que nunca recibió. laSexta no ha logrado contactar con el grupo, y los afectados consideran una demanda colectiva.

¿Se imaginan comprar un coche, gastarse hasta 30.000 euros y que no te lo entreguen? Es lo que les ha pasado a 150 afectados de varios concesionario de Madrid que llevan meses esperando sin noticias un vehículo que han adquirido.

Emilio, por ejemplo, pagó 25.500 euros al contado por un vehículo nuevo, pero nunca llegó a recibir el coche: "La primera excusa era que las actualizaciones informáticas del coche, luego empezaron a excusarse los comerciales...".

El coche en cuestión un MG un coche de fabricación china vendido en un concesionario que, a día de hoy, está cerrado. "Es que nos han engañado y se han quedado con nuestro dinero. Han jugado con familias y mucha gente ya no tiene ni dinero ni coche".

El concesionario pertenece a un grupo que está misma semana anunciaba un ERE. Por su parte, Agustín está pagando un préstamo personal que pidió para comprar una furgoneta de trabajo que no tiene: "Yo no duermo por la noche, no tengo otro pensamiento en la cabeza que eso".

Pero no son los únicos afectados. Este grupo cuenta con unos diez concesionarios en la zona norte de Madrid: "Han cogido nuestro dinero y lo han metido en otra parte". Ya se contabilizan más de 150 coches sin entregar: "El comercial que me vendió el coche, cuando me lo vendió, sabía muy bien que no me lo iba a entregar".

laSexta ha intentado por todas las vías contactar con el grupo, pero se han negado a contestar. De hecho, nos remiten a la comunicación que han hecho algunas marcas...

Pero algunos clientes llevan meses esperando, algunos desde el pasado septiembre. Ya hay decenas de denuncias, pero el proceso poseía durar años y ahora se plantean interponer una demanda colectiva.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.