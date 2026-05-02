El activista español detenido en la Flotilla se encuentra en estado de shock y ha iniciado una huelga de hambre

Los detalles Su mujer ha sido informada de su situación por parte del consulado español en Tel Aviv, quienes han mantenido un encuentro de menos de diez minutos con Saif Abukeshek.

Saif Abukeshek, activista palestino-español, está en buen estado de salud pero en shock tras ser arrestado por Israel en aguas internacionales. Según su esposa, Sally, quien fue informada por el consulado español en Tel Aviv, Saif ha iniciado una huelga de hambre. Participaba en la Global Sumud Flotilla con fines de observación y apoyo logístico, sin intención de llegar a Gaza. Sally pide al Gobierno español su liberación y niega vínculos con Hamás, subrayando su labor humanitaria. El consulado confirmó que Saif tiene pequeñas heridas tras ser maltratado durante su arresto.

El activista palestino-español Saif Abukeshek se encuentra en buen estado de salud, aunque en estado de shock tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre.

Así lo ha explicado su mujer, Sally, a la Agencia Efe en una entrevistas tras haber sido informada de estos detalles por parte del personal del consulado español en Tel Aviv, que han tenido este sábado un primer contacto con el ciudadano español quien, junto al activista brasileño Thiago Ávila, ha sido trasladado a Israel tras ser arrestados en aguas cercanas a Grecia cuando participaban en la Global Sumud Flotilla.

Sally ha asegurado que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla para evitar peligros y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación. Su voluntad era facilitar servicios logísticos, como ya hizo en la primera flotilla que zarpó de Barcelona hace unos meses, cuando sólo avanzó hasta un puerto italiano y no continuó el viaje más allá. "Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla", se ha quejado Sally.

Su mujer ha reclamado la puesta en libertad de su marido: "El es sólo un activista humanitario, que siempre ha trabajado para defender al pueblo palestino". Por ello, ha hecho un llamamiento al Gobierno español para hacer "todo lo posible" para conseguir su liberación, y ha pedido a la sociedad civil que haga presión con protestas ante embajadas y consulados de Israel para poner fin a "la violencia que ejerce Israel sobre los ciudadanos palestinos".

Además, Sally ha negado las acusaciones del Gobierno israelí sobre que Abukeshek colaboraba con Hamás y ha afirmado que desconoce por qué se trata de vincular a su marido con esta organización. "No están violando ninguna ley, lo que quieren hacer es llevar ayuda humanitaria a Gaza", ha añadido

El encuentro entre el personal del consulado y Saif no ha durado más de diez minutos y ha servido para confirmar que se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas" porque, según ha relatado, Abukeshek fue "maltratado" cuando fue abordado en el barco, donde le dejaron "solo", con las manos atadas tras la espalda y los ojos vendados.

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