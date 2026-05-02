Ahora

Según su mujer

El activista español detenido en la Flotilla se encuentra en estado de shock y ha iniciado una huelga de hambre

Los detalles Su mujer ha sido informada de su situación por parte del consulado español en Tel Aviv, quienes han mantenido un encuentro de menos de diez minutos con Saif Abukeshek.

Saif Abukeshek, el activista español detenido por IsraelSaif Abukeshek, el activista español detenido por IsraelEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El activista palestino-español Saif Abukeshek se encuentra en buen estado de salud, aunque en estado de shock tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre.

Así lo ha explicado su mujer, Sally, a la Agencia Efe en una entrevistas tras haber sido informada de estos detalles por parte del personal del consulado español en Tel Aviv, que han tenido este sábado un primer contacto con el ciudadano español quien, junto al activista brasileño Thiago Ávila, ha sido trasladado a Israel tras ser arrestados en aguas cercanas a Grecia cuando participaban en la Global Sumud Flotilla.

Sally ha asegurado que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla para evitar peligros y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación. Su voluntad era facilitar servicios logísticos, como ya hizo en la primera flotilla que zarpó de Barcelona hace unos meses, cuando sólo avanzó hasta un puerto italiano y no continuó el viaje más allá. "Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla", se ha quejado Sally.

Su mujer ha reclamado la puesta en libertad de su marido: "El es sólo un activista humanitario, que siempre ha trabajado para defender al pueblo palestino". Por ello, ha hecho un llamamiento al Gobierno español para hacer "todo lo posible" para conseguir su liberación, y ha pedido a la sociedad civil que haga presión con protestas ante embajadas y consulados de Israel para poner fin a "la violencia que ejerce Israel sobre los ciudadanos palestinos".

Además, Sally ha negado las acusaciones del Gobierno israelí sobre que Abukeshek colaboraba con Hamás y ha afirmado que desconoce por qué se trata de vincular a su marido con esta organización. "No están violando ninguna ley, lo que quieren hacer es llevar ayuda humanitaria a Gaza", ha añadido

El encuentro entre el personal del consulado y Saif no ha durado más de diez minutos y ha servido para confirmar que se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas" porque, según ha relatado, Abukeshek fue "maltratado" cuando fue abordado en el barco, donde le dejaron "solo", con las manos atadas tras la espalda y los ojos vendados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Cuba advierte de que no se va a dejar "amedrentar" por Trump y apela a que la comunidad internacional se una contra un posible ataque a la isla
  2. Exteriores se moviliza para liberar a Saif Abukeshek, el español de la Flotilla retenido por Israel
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán ve "probable" una reanudación de la guerra tras el rechazo de su plan de alto el fuego
  4. Madrid celebra un Dos de Mayo dividido y con declaraciones cruzadas entre Ayuso y Óscar López
  5. El PP sigue sin condenar al agitador ultra Vito Quiles tras la denuncia de Begoña Gómez: "Para señalar a periodistas ya está Sánchez"
  6. Detenido un hombre por apuñalar mortalmente a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona