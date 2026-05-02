Polémica 'a la mexicana': Ayuso, rumbo a lo que llamó "narcoestado" con la oposición tildando el viaje de "provocación colonialista"

El contexto La presidenta de la Comunidad de Madrid, que llamó "narcoestado" a la nación azteca en febrero, acudirá a un acto en honor a Hernán Cortes y se verá con diferentes políticos de su cuerda.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, viaja a México durante diez días, a pesar de haber calificado recientemente al país como un "narcoestado". Su visita busca fortalecer relaciones con diversas ciudades y estados mexicanos, aunque no se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien tuvo un altercado verbal. Ayuso asistirá a un acto en honor a Hernán Cortés y se reunirá con gobernadores y alcaldes afines a su ideología. La oposición critica el viaje, calificándolo de provocación colonialista, mientras que Vox lo considera una distracción de las prioridades locales en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso pone rumbo a México. A un país al que hace no mucho se refirió como narcoestado. Serán diez los días que la presidenta de la Comunidad de Madrid estará en el país que preside Claudia Sheinbaum, después de la polémica con la dirigente azteca por sus palabras, para asistir por ejemplo a un acto de conmemoración en honor a Hernán Cortés.

Y es que la 'popular' se dirigió a México, en febrero, como un "narcoestado" que debía "recuperar su libertad". En unas palabras que no sentaron especialmente bien a una Sheinbaum: "No sé si vale la pena responder. Es falso lo que dice".

Ahora, en mayo, para Ayuso este viaje va a servir para "ahondar en las relaciones de la Comunidad de Madrid con diferentes ciudades y Estados de México". Lo que viene siendo una oportunidad, una en la que no se va a reunir con la presidenta mexicana pero sí con gobernadores y alcaldes seleccionados de su cuerda. De su misma ideología, como la primera edil a la que galardonó hace unos meses.

Ante esto, la oposición ha criticado un viaje más que polémico de una Ayuso que, según Óscar López, "tiene la cabeza más en América que aquí". Así se ha referido a todo el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, con Manuela Bergerot, de Más Madrid, hablando de "provocación colonialista" de la dirigente 'popular'.

Vox, que tiene a Ayuso en el punto de mira y más en una semana en la que van a llevar su prioridad nacional a la Asamblea, ha cargado contra la presidenta. "Más Vallecas y menos Ciudad de México", ha afirmado Isabel Pérez Moñino.

Ahora, apenas meses después de definir a México como un "narcoestado", Ayuso pone rumbo al país azteca del que dijo que debía "recuperar su libertad" en un viaje de diez días en el que acudirá a un acto en honor a la figura de Hernán Cortés y se verá con diferentes diferentes de su misma ideología.

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