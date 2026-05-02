Entre la historia y la leyenda: Manuela Malasaña, la 'heroína' del 2 de mayo de 1808 convertida en símbolo de la resistencia popular

¿Por qué es importante? La joven costurera de 17 años, hija de un panadero galo, jugó un papel clave en el levantamiento de los madrileños contra el ejército francés.

El 2 de mayo es una fecha emblemática para Madrid, marcando el levantamiento del pueblo contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Esta revuelta, desencadenada por la crisis política y social, se inició cuando los franceses intentaron trasladar al infante Francisco de Paula, lo que indignó a la población. Sin armas, los madrileños se enfrentaron al ejército francés, que respondió con una brutal represión, resultando en numerosas ejecuciones, incluida la de Manuela Malasaña. Esta joven costurera se convirtió en un símbolo de resistencia, representando la valentía del pueblo. Su legado perdura en la memoria colectiva de la ciudad.

El 2 de mayo es una fecha marcada en rojo para los madrileños. Es el día en el que el pueblo de Madrid se levantó contra los franceses para reivindicar su propio territorio. Pero aquella revuelta no surgió de la nada. Aunque estalló de forma espontánea, fue el resultado de un complejo contexto de crisis política y social que vivía la capital por la presencia visible de las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, poniendo en tensión a la familia real española, que sabía el poder que tenía el militar francés porque forzó las abdicaciones de Fernando VII y Carlos IV en Bayona. Debido a su éxito, Napoleón estaba dispuesto a poner, por la fuerza, a su hermano José Bonaparte en el trono español.

La tensión estalló en la mañana del 2 de mayo de 1808, cuando el ejército francés intentó trasladar al infante Francisco de Paula, el último miembro de la familia real que siguió en Madrid. La escena se produjo en frente del Palacio Real e indignó a la población, que entendió que la capital y el país estaban siendo ocupados por un imperio colonialista como el francés. El grito de '¡Que nos lo llevan!' corrió como la pólvora por las calles de Madrid y fue la señal de alarma de los primeros enfrentamientos.

La revuelta había comenzado y se extendió por toda la ciudad. Sin ningún tipo de arma mortífera como pistolas o cañones, los vecinos, artesanos y trabajadores salieron a las calles de Madrid. El 2 de mayo no tuvo un liderazgo claro ni una organización definida, sino que fue una respuesta del pueblo de Madrid ante una tensa situación que convirtió a la capital en un espectáculo improvisado de combate.

La respuesta del ejército francés fue inmediata y contundente. Tras sofocar la revuelta, las tropas de Napoleón llevaron una dura represión que se saldó con varias ejecuciones masivas en la madrugada del 3 de mayo. La jornada dejó centenares de muertos y fue el inicio de la Guerra de la Independencia en España. Entre los fallecidos, hay un nombre que destaca por encima de todos: Manuela Malasaña, una joven costurera de 17 años cuya muerte quedó ligada para siempre al levantamiento del 2 de mayo.

Entre la historia y la leyenda

Hija de un panadero francés y vecina del barrio que, en su honor, porta su nombre, Manuela Malasaña representaba los valores del pueblo de Madrid, que tuvo el coraje y la valentía de enfrentarse a los galos: jóvenes, trabajadores y también mujeres que, de una forma u otra, participaron en la resistencia contra las tropas de Napoleón. Su perfil encaja con el de una generación que, sin ningún tipo de formación militar, se vio arrastrada por los acontecimientos del día.

Como muchas mujeres de la época, su papel no se limitó a observar lo que pasaba en las calles. Así lo reflejan las crónicas de la época y posteriores relatos, en los que se señala la participación de las mujeres en diferentes tareas de apoyo en un escenario en el que la distinción entre combatientes y heridos se diluyó por completo. Entre las labores realizadas se encuentran desde el suministro de munición hasta la atención a los heridos.

Hay muchas teorías sobre su papel y, especialmente, de la forma en la que murió. Algunas versiones sostienen que participó en la defensa del cuartel de Monteleón, que estaba ubicado en el actual barrio de Universidad. Otras apuntan a que fue detenida por los soldados franceses y posteriormente ejecutada por llevar unas tijeras o ujieres de costura que fueron interpretados como armas.

También hay otras versiones que sitúan su muerte en un contexto más amplio de represión indiscriminada, con muchos civiles ejecutados sin haber participado directamente en el conflicto. Lo que sí está documentado es que Manuela murió en el 2 de mayo, en la represión posterior al levantamiento, siendo una de los cientos de personas que murieron por defender la dignidad de los madrileños.

Más allá de las teorías o interpretaciones sobre su muerte, la figura de Manuela Malasaña se ha convertido en un símbolo de la resistencia popular. Prueba de ello es que, más de dos siglos después, su nombre sigue presente en el callejero de Madrid (barrio de Malasaña) y en la memoria colectiva de la ciudad. Tan importante es su legado que hasta una estación de metro en Móstoles lleva su nombre.

Un recordatorio de que, en días como el 2 de mayo, la historia no sólo la escriben los grandes líderes, sino también quienes, como ella, formaron parte de una resistencia convertida en símbolo para la humanidad.

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