El PSOE insiste en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe dar explicaciones después de haber negado los delitos de su pareja,Alberto González Amador, y una vez que se ha descubierto que el abohado de éste reconoció en un mail a la fiscalía dos delitos de fraude a Hacienda.

Fuentes del PSOE a laSexta señalan la "mentira" de la presidenta madrileña. "Mintió durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno madrileño. Su pareja ya había reconocido, a través de sus abogados, que había cometido fraude fiscal, mientras Ayuso, desde una tribuna pagada por todos los madrileños, negaba la mayor", denuncian.

Así, advierten de que "siguen apareciendo empresas por medio mundo de la pareja de Ayuso" y recuerdan los millones de euros que "ganó como comisionista cuando en España morían cientos de personas al día y algunos vieron la oportunidad de hacer el mayor negocio de su vida". Y afean que la presidenta "se pasee" por Madrid en un Maseratique "presuntamente se ha pagado con dinero defraudado" a todos los españoles.

Aunque destacan como lo "más grave", la mentira de una presidenta de una comunidad autónoma que debe explicar "de inmediato". "¿Conocía Isabel Díaz Ayuso que su pareja ya reconocía el delito cuando ante toda España ella hablaba de conspiraciones "contra un particular"? ¿Hablaron Isabel Díaz Ayuso y su pareja sobre el origen de los pisos de lujo, coches de lujo e ingresos millonarios? ¿Sigue creyendo Isabel Díaz Ayuso que su pareja solo tiene "una inspección" tributaria sobre sus espaldas?", se preguntan.

Y añaden: "¿Conoceremos en algún momento qué vínculos han propiciado la relación empresarial entre una de las empresas más beneficiadas por la privatización de la Sanidad pública madrileña y la pareja de Ayuso?".

Además, las mismas fuentes insisten en que la "doctrina Ana Mato" ya no sirve. "No pueden seguir alegando ignorancia para desconocer todo lo que ocurre a su alrededor", insisten. "Los Jaguar no son invisibles, y una no puede alegar el 'no sabía' cuando vive en una casa que pasa del millón de euros, viaja en coches de seis cifras, y tiene junto a ella a alguien que ha obrado un verdadero milagro económico en los peores años de la pandemia", reiteran.

Por todo ello, desde el PSOE creen que "es la hora de asumir responsabilidades políticas. La dimisión de Isabel Díaz Ayuso debe producirse ya. Alberto Núñez Feijóo debe exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP madrileño que lo deje. Si su destino es el mismo que el de Pablo Casado por intentarlo, le va en el sueldo".