El juez Pedraz levanta parcialmente el secreto de la causa sobre Leire Díez y las cloacas de Ferraz

Sí, pero... Se mantiene el secreto de una pieza por el plazo de un mes para no perjudicar las diligencias de investigación que están pendientes.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido levantar parcialmente el secreto de la causa que investiga una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el PSOE o el Gobierno, conocida como caso Leire. La decisión se debe a que ya se han realizado muchas de las diligencias que justificaban el secreto. Sin embargo, se mantendrá en secreto una parte durante un mes para no afectar investigaciones pendientes. Además, se están recabando datos para permitir el acceso a un repositorio documental. La defensa de Leire Díez ha solicitado eliminar información no relevante y la nulidad de ciertas actuaciones.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este lunes levantar de forma parcial el secreto de las actuaciones en la causa en la que investiga una presunta trama que buscaba desestabilizar u obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno, conocida como caso Leire.

En un auto, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa, por lo que procede acordar el levantamiento parcial de esta medida, manteniéndose el secreto de una pieza por el plazo de un mes para no perjudicar las diligencias de investigación que están pendientes.

Por otro lado, la Letrada de la Administración de Justicia ha recabado de las partes personadas los datos necesarios para solicitar el acceso a la plataforma Cloud que sirva de repositorio documental de las presentes actuaciones con el fin de dar traslado al Ministerio de Justicia, que gestiona dicha plataforma, para que a la mayor brevedad posible verifique el alta y acceso a las partes.

Además, la defensa de Leire Díez ha solicitado al juez el expurgo de todas las actuaciones, diligencias, documentos y cualquier tipo de información que conste en las presentes actuaciones que corresponda a un periodo temporal distinto de los años 2021-2023.

De igual modo, solicita que se deje fuera del sumario "toda la información personal, profesional o de cualquier otro tipo recabada de los materiales, documentación, información y dispositivos electrónicos de María Leire Diez y su familia que no guarden relación con los hechos investigados en la presente causa".

Por último, reclama la "nulidad de todas las actuaciones, información y material objeto de investigación que conste en las actuaciones y haya sido recabado a través de los elementos, documentos, archivos y diligencias objeto de Expurgo, incluyendo el Auto de 26 de mayo de 2026, así como todas las actuaciones derivadas y autorizadas por el mismo".

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