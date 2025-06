El PSOE expulsa a Ábalos del partido más de un año después del estallido del 'caso Koldo'

Un año y cuatro meses después del estallido del 'caso Koldo', el PSOE ha expulsado al exministro José Luis Ábalos del partido. Según ha podido saber laSexta, el Partido Socialista ha cerrado definitivamente este lunes el expediente sancionador que le abrió hace 16 meses al exministro.

Durante estos meses ante las preguntas de los periodistas, los socialistas se excusaban diciendo que seguían acumulando información. Pero ha sido este lunes, en plena crisis socialista tras conocerse un informe de la UCO en el que se implicaba al por entonces secretario de Organización socialista Santos Cerdán en las mordidas de la trama Koldo, cuando han anunciado que cerraban definitivamente el expediente sancionador del exministro.

El caso estalló en febrero de 2024 en un principio como una presunta corrupción del exasesor de Ábalos Koldo García por la compraventa de mascarillas durante la pandemia y mientras Ábalos fue ministro de Transportes.

Entonces, el PSOE solicitó formalmente al exministro de Transportes que entregara su acta parlamentaria y anunció que la formación registraría en el Congreso una comisión de investigación sobre la trama. Pero Ábalos se negó y finalmente pasó al Grupo Mixto.

El caso dio un giro el 21 de noviembre de 2024 cuando, tras un mes encerrado en prisión por un presunto fraude de hidrocarburos, Aldama decidió hablar ante el juez para dar cuenta de una trama de comisiones a altos cargos. Del silencio durante meses a la colaboración con la justicia, Aldama salió ese mismo día de prisión.

Admitió haber cobrado unos 5,5 millones en comisiones, pero también apuntó contra Koldo y Ábalos, y extendió sus acusaciones al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, al ministro Ángel Víctor Torres y a Santos Cerdán, de quien dijo que le entregó un sobre con 15.000 euros por la licitación de una constructora. Aquí comienza a originarse la segunda gran investigación, la obra pública.

Para ello, Aldama aportó ya al juez del Supremo dos documentos; un anexo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con supuestas obras públicas preadjudicadas, y un pantallazo para probar presuntos amaños, con una nota manuscrita. El magistrado ordenó a la UCO investigar las pruebas de Aldama y las conexiones con Santos Cerdán.

Este pasado jueves se ha conocido el demoledor informe de la UCO que otorgaba un papel principal al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el cobro de mordidas de la trama Koldo gracias a adjudicaciones de obras públicas.

El pasado jueves, el socialista decidió dimitir de todos sus cargos dentro del PSOE para defender su inocencia. "Como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna", aseguraba en el comunicado que emitió el mismo día que se conoció el informe de la UCO sobre su presunta gestión de las presuntas mordidas de la trama.