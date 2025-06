Cerdán ofreció a Ábalos pagar su abogado y un sueldo a cambio de abandonar su escaño por el 'caso Koldo'

Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, habría propuesto en secreto al exministro José Luis Ábalos cubrir su defensa en el 'caso Koldo' a cambio de su acta de diputado y un pacto de silencio. Según 'El Mundo', Cerdán también le ofreció un sueldo en una consultora vinculada al PSOE y la promesa de rehabilitación política si no era condenado. La oferta se realizó a través de WhatsApp y personalmente en una casa alquilada por Ábalos. Tras el escándalo de corrupción del exasesor Koldo García, Ábalos decidió pasar al Grupo Mixto, rechazando las condiciones de Cerdán, lo que enfrió su relación.

El hasta hace no mucho número tres de Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, habría ofrecido en secreto al exministro de Transportes José Luis Ábalos que el PSOE le pagaría su defensa en el 'caso Koldo'.

Según publica 'El Mundo', a cambio de exigirle la entrega del acta de diputado y un pacto de silencio con el Gobierno de Pedro Sánchez y con su partido, Cerdán le habría ofrecido también un sueldo en una consultora de la órbita del PSOE y el compromiso de rehabilitarle políticamente en el futuro si finalmente no resultaba condenado.

Esta oferta, informa el diario, se la habría hecho Cerdán a Ábalos a través de unos mensajes de WhatsApp, pero al no conseguir convencerlo, el exsecretario de organización del PSOE se habría trasladado a una casa que tenía alquilada el exministro.

La propuesta después de que el 21 de febrero de 2024 estallara el 'caso Koldo', el escándalo de presunta corrupción del exasesor de Ábalos Koldo García por la compraventa de mascarillas durante la pandemia y mientras Ábalos fue ministro de Transportes.

Unos días más tarde, tras apurar el plazo que Ferraz le había dado para renunciar a su acta de diputado a raíz del 'caso Koldo', el exministro anunció que pasaría al Grupo Mixto.

Fue entonces cuando Cerdán le indicó a Ábalos que no se preocupara por el coste económico que le supondría una eventual imputación en la causa. Además, intentó persuadirle con un sueldo que le sería abonado por parte de una consultora estrechamente ligada al partido para así garantizar sus ingresos al perder los de diputado del Congreso. Pero Ábalos no cedió y la relación tanto personal como profesional se enfrió.

Ahora, Cerdán está en el foco tras un demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculado a una presunta trama de corrupción junto a José Luis Ábalos y Koldo García. El informe le otorgaba un papel principal en el cobro de mordidas de la trama Koldo gracias a adjudicaciones de obras públicas.

El pasado jueves, el socialista decidió dimitir de todos sus cargos dentro del PSOE para defender su inocencia. "Como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna", aseguraba en el comunicado que emitió el mismo día que se conoció el informe de la UCO sobre su presunta gestión de las presuntas mordidas de la trama.