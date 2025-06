Santos Cerdán, en exclusiva para laSexta: "Lucharé por mi inocencia porque soy inocente"

Santos Cerdán habla por primera vez delante de una cámara desde que su nombre apareciese en un demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculado a una presunta trama de corrupción junto a José Luis Ábalos y Koldo García. En declaraciones exclusivas a laSexta, el ex secretario de Organización del PSOE confirma que entregará su acta de diputado el lunes para defender su inocencia.

"Cuando tenga que hablar, hablaré. Os contaré todo, pero dejadme ahora luchar por mi inocencia porque soy inocente", ha asegurado en una escueta intervención antes de subir a un taxi.

Es la primera vez que vemos a Santos Cerdán desde que estallase la polémica por su aparición en un informe de la UCO que le otorgaba un papel principal en el cobro de mordidas de la trama Koldo gracias a adjudicaciones de obras públicas. A la espera de que el juez Leopoldo Puente pueda tomar alguna decisión con su situación, Santos Cerdán está citado para declarar voluntariamente el próximo miércoles 25 de junio.

Este sábado ya pudimos leer las primeras declaraciones de Cerdán en 'Noticias de Navarra', donde ya avanzó su intención de entregar el acta de diputado el lunes. "No me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia", afirmó, una intención que ahora ha confirmado ante las cámaras de laSexta.

El pasado jueves, el socialista decidió dimitir de todos sus cargos dentro del PSOE para defender su inocencia. "Como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna", aseguraba en el comunicado que emitió el mismo día que se conoció el informe de la UCO sobre su presunta gestión de las presuntas mordidas de la trama.

"Son tiempos complicados, pero el PSOE es más necesario que nunca. Y yo siempre haré lo que sea mejor para mi partido, y para mi país. Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración", sentenciaba en ese comunicado.

Sánchez comparecerá el miércoles sobre el 'caso Cerdán'

Este domingo hemos conocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control que los grupos parlamentarios harán al Ejecutivo en relación al caso que ha sumido al PSOE en su mayor crisis de los últimos años.

Sánchez tenía previsto acudir a una cumbre internacional en Nueva York sobre el reconocimiento de los dos Estados, una cumbre que ha sido suspendida y que le libera su agenda. Así, el presidente del Gobierno ha comunicado a los grupos parlamentarios que acudirá a la Cámara Baja a dar explicaciones sobre este caso.

Pedro Sánchez acudirá a la sesión de control al Gobierno en el Congreso tras la dimisión de Santos Cerdán

La 'número dos' de los socialistas, María Jesús Montero, ha dicho sentirse "profundamente traicionada" por el que fuera su compañero de filas, sintiéndose "dolida" e "indignada" por la polémica de las últimas horas. "Con los indicios del informe de la UCO el PSOE ha actuado en cuestión de horas. Hemos actuado con absoluta contundencia", ha resaltado, algo que demuestra, dice, el compromiso del PSOE con la "tolerancia cero" ante la corrupción.

El líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado desde Málaga las últimas informaciones que "acorralan" a un Sánchez que "no tiene escapatoria". "A la mafia solo se le puede llamar mafia, no teníamos duda de que no son honestos. Acertamos en la manifestación y por eso les molestó. Que se vayan preparando, España no va a resignarse y han despertado una reacción cívica sin precedentes. No somos como ellos", avanza Feijóo.

¿Qué dice el informe de la UCO sobre la trama?

La UCO investiga el caso Koldo como una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública a cambio de compensaciones económicas. Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, pone nombre a esta investigación y la Guardia Civil le presenta como "hilo conductor" de estas adjudicaciones, atribuyéndole mordidas de constructoras y siendo la persona que grabó a los otros dos grandes señalados de esta trama.

Ábalos está siendo investigado por su presunta participación en adjudicaciones irregulares a cambio de compensaciones económicas y Santos Cerdán habría sido, según este informe, el "mediador" y presunto gestor de los pagos que Koldo y Ábalos habrían recibido por adjudicaciones irregulares, de al menos 620.000 euros.

A esta ecuación hay que sumar a Víctor de Aldama, supuesto cabecilla de un macrofraude de hidrocarburos y también presunto conseguidor y comisionista de la trama, siendo la primera persona en hablar de presuntas mordidas ante el juez. Los contratos "presuntamente amañados", añade la UCO, estaban bajo el dominio del Ministerio de Transportes, ADIF y la Dirección General de Carreteras.