Los detalles El PSOE, ERC, Frente Amplio, Adelante Andalucía y Podemos ya se han adherido. De momento el único partido en negarse es el PP.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha anunciado que partidos como el PSOE, Podemos, ERC, Frente Amplio y Adelante Andalucía apoyan su propuesta de un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, lamentando la negativa del PP. La iniciativa busca mejorar la seguridad, establecer un sistema integral de atención a las víctimas y garantizar procedimientos de justicia eficientes. Vox ha mostrado intención de unirse, pero aún no ha firmado, mientras que otros partidos no han respondido. El PP, tras reunirse con la Asociación, decidió no suscribir el compromiso.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) ha anunciado que el PSOE, Podemos, ERC, Frente Amplio y Adelante Andalucía se han adherido a su llamamiento para suscribir un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, a la vez que ha lamentado la negativa del PP.

La iniciativa, presentada este martes en rueda de prensa, se articula en torno a reforzar las garantías de seguridad, establecer un sistema integral y permanente de atención, asistencia y protección de las víctimas y garantizar procedimientos de justicia ágiles y dotados de los recursos necesarios.

La Asociación ha informado de que Vox ha manifestado su intención de adherirse, aunque todavía no ha formalizado su firma, mientras que EH Bildu, PNV, Junts e Izquierda Española no han trasladado su respuesta.

El pasado sábado, los presidentes del PP y de la Junta de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, recibieron junto a otros miembros del Partido Popular a representantes de la Junta Directiva de la Asociación de Adamuz para escuchar sus demandas y necesidades.

Sin embargo, dice la Asociación que durante la reunión mantuvieron una posición ambigua respecto a la firma de la propuesta, trasladando finalmente a las víctimas su decisión de no suscribir el compromiso.

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