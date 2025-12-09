El PSOE dice respetar la condena al fiscal general con 'peros': recuerda el voto particular y que el fraude del novio de Ayuso es el origen de la causa

¿Qué están diciendo? El PSOE subraya que el voto particular advierte de que la sentencia no explica cómo García Ortiz pudo "promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto" una filtración.

El PSOE ha expresado su respeto por la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, aunque no comparte el fallo. Destacan que dos magistradas emitieron un voto particular que cuestiona la suficiencia de pruebas. Subrayan que la sentencia no detalla cómo García Ortiz habría filtrado información. El PSOE reconoce su servicio público y critica la demora en la publicación de la sentencia. Por otro lado, el PP ha calificado a García Ortiz de "delincuente" y ha pedido la dimisión del Gobierno, considerando la sentencia "histórica". La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha optado por la prudencia al no haber leído aún la sentencia.

El PSOE ha asegurado que "respeta" la sentencia del Tribunal Supremo contra el ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Igualmente, no comparte el fallo y ha subrayado en un comunicado que dos magistradas han emitido un voto particular en el que señalan que no ven suficientemente probada su culpabilidad.

Después de la publicación del contenido de la sentencia este mismo martes, desde el PSOE han señalado que el voto particular apunta que esta "no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios" habría tenido lugar la supuesta "intervención directa" del fiscal general o su "conocimiento y colaboración con un tercero".

Los socialistas han destacado además que estas dos voces discrepantes advierten que la sentencia no explica cómo García Ortiz pudo "promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto" una filtración, ni de qué modo pudo transmitir personalmente esa información.

El partido recuerda que el origen del caso "no nace de ninguna conspiración, ni de ninguna trama política" sino que lo hace "de un presunto fraude fiscal confesado por el novio de Isabel Díaz Ayuso". "Todo parte de una no-declaración a Hacienda, un hecho objetivo y reconocido", esgrime.

Asimismo, han vuelto a manifestar su "reconocimiento" a García Ortiz "por su servicio público y su defensa de los principios" que sostienen la democracia y han insistido en que el caso nace "de un presunto fraude fiscal" cometido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, han mostrado su preocupación porque el contenido de la sentencia se haya publicado "más de dos semanas después de conocerse el fallo" lo que a su juicio ha contribuido "a la incertidumbre".

El PSOE ha reaccionado de este modo horas después de conocer que una mayoría de cinco magistrados del Supremo de un total de siete decidieran condenar al fiscal general por la filtración de la cadena de correos electrónicos en la que se detallaba el intento de acuerdo entre Alberto González Amador —pareja de Ayuso— y el Ministerio Público, y también por la publicación posterior de la nota de prensa.

Los socialistas se posicionan

Nada más hacerse pública la sentencia, la portavoz del Gobierno Pilar Alegría se ha mostrado prudente y ha evitado valorarla, ya que, según ha explicado, no había podido leerla. "No hemos tenido tiempo de leerla y desde luego, creo que lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla" ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido fiarse de las instituciones y ha afirmado su confianza en el Tribunal Supremo es "total y absoluta". "Si no confiamos en todas las instituciones, desde el Gobierno de la nación o los tribunales de justicia, la democracia no funciona", ha manifestado.

Dentro del Gobierno, también los hay más críticos con la decisión del tribunal. Como viene siendo habitual, Óscar Puente se ha expresado en X. De forma irónica, ha apuntado que "lo de Jack el Destripador fue él o alguien de su entorno. Siempre se vio así".

El ministro aludía de esta manera a la parte de la sentencia que indica que se considera probado que García Ortiz "o una persona de su entorno" filtraron los mails.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también ha sido tajante y en X ha señalado que "todo empieza y termina en el ático. Y se terminará sabiendo", en referencia al piso en el que González Amador vive con Ayuso y que se compró un día antes de conocerse la condena al fiscal general.

El PP llama "delincuente" a García Ortiz

En rueda de prensa, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, también ha reconocido que no había leído el texto. No obstante, ha indicado que "estábamos esperándola para leer los fundamentos de derecho y ver cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado cometió un delito".

Además, no ha dudado en llamar "delincuente" a García Ortiz. El PP ya lo había hecho anteriormente, pero esta sentencia permite, según Muñoz, utilizar esta palabra contra "el primer fiscal general del Estado condenado".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha unido a las reacciones y ha calificado esta sentencia como "histórica". En una publicación de X ha pedido la dimisión "en pleno" del Gobierno por "haber defendido a quien "quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación", según la sentencia del Alto Tribunal.

Por su parte, Cuca Gamarra ha considerado "ilegal" que el ex fiscal general del Estado "redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares" y ha apuntado a Sánchez afirmando que "su fiscal es un delincuente".

"Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme", ha escrito en X.

