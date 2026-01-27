Sánchez y Pradales acuerdan avanzar en nuevas trasferencias antes de Semana Santa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el lehendakari, Imanol Pradales, este martes en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca

Los detalles Tras un encuentro en La Moncloa que ha durado cerca de una hora y media este martes, el lehendakari ha informado de que ha trasladado al presidente del Gobierno, y este ha aceptado, que antes de esa fecha se celebrarán una comisión bilateral de cooperación y una comisión mixta del concierto económico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, han acordado celebrar antes de Semana Santa dos reuniones de alto nivel para avanzar en los traspasos pendientes y otras demandas, como la renovación del cupo. Tras un encuentro en La Moncloa, se ha decidido organizar una comisión bilateral de cooperación y una comisión mixta del concierto económico. Estas reuniones abordarán temas como el traspaso de aeropuertos vascos, salud y seguridad. Pradales ha enfatizado la necesidad de dotar a la Ertzaintza de más capacidades en inmigración y ha destacado la importancia de capacidades políticas propias en materia migratoria para Euskadi. Además, se mantiene en la agenda la oficialidad del euskera en instituciones europeas y la participación en foros económicos internacionales. El compromiso alcanzado permitirá comprobar la voluntad política del Gobierno español, y Pradales ha instado a sus equipos a trabajar intensamente en los próximos dos meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, han acordado este martes que antes de Semana Santa se celebrarán dos reuniones de máximo nivel entre ambos ejecutivos para avanzar en los traspasos pendientes y en otras demandas, entre ellas la renovación del cupo.

Tras un encuentro en La Moncloa que ha durado cerca de una hora y media, el lehendakari ha informado en una rueda de prensa de que ha trasladado a Sánchez, y este ha aceptado, que antes de esa fecha se celebrarán una comisión bilateral de cooperación y una comisión mixta del concierto económico.

La primera servirá para abordar traspasos pendientes, entre ellos el de los aeropuertos vascos, y para llegar a acuerdos en materia de salud -falta de médicos- o seguridad -dotar a la Ertzaintza de más capacidad para combatir la reincidencia y participar en los procedimientos de expulsión de extranjeros-.

Reincidencia e inmigración

En este sentido ha concretado que su intención es dotar a la Ertzaintza de "más capacidades y mejores herramientas" para combatir la reincidencia, impulsar más juicios rápidos y facilitar la cooperación de la Policía autonómica en materia de extranjería para los procedimientos de expulsión en inmigración.

"Euskadi tiene que contar con capacidades políticas propias en materia migratoria. Hoy no dispone de las mismas y es fundamental para la cohesión social en Euskadi", ha resumido el lehendakari, que ha añadido que "a corto plazo" el País Vasco debe ser declarado como "frontera norte" en este ámbito.

Ha indicado también que se mantiene en la agenda la oficialidad del euskera en las instituciones europeas y la participación en foros económicos internacionales. Respecto a la comisión mixta del concierto económico, ha apuntado, con menos detalle, que será necesario llegar a acuerdos, entre otras muchas materias, sobre la mejora de los recursos presupuestarios para la atención a la dependencia y para abrir la negociación para la actualización de la ley quinquenal de cupo, que finaliza este año 2026.

Si bien Pradales ha reconocido que hasta ahora en su relación con el Gobierno ha habido más cumplimientos que incumplimientos, ha manifestado también que el "compromiso" alcanzado este martes va a permitir "comprobar la voluntad política real del conjunto del Gobierno español" y ha señalado que ya ha dado instrucción a los miembros de sus equipos para que este mismo miércoles, desde primera hora, "se pongan manos a la obra".

"Tenemos dos meses de trabajo intenso por delante para llegar a buen puerto en la siguiente etapa de este camino", ha subrayado el lehendakari, que en varias ocasiones ha repetido su apuesta por el diálogo, el acuerdo y el "espíritu del pacto", aunque "siempre defendiendo y priorizando los intereses de Euskadi y el bienestar de todas las vascas y los vascos, siendo firmes en los contenidos y pragmáticos en la acción".

Pradales cree que Sánchez seguirá hasta que le convenga

Como en otras de sus anteriores visitas a la Moncloa, Pradales ha sido preguntado por la estabilidad de la legislatura estatal y de nuevo su respuesta ha sido la misma: el presidente del Gobierno es quien tiene esa prerrogativa y su impresión es que Sánchez sigue manteniendo su estrategia de dar continuidad a la legislatura y tomará esa decisión "cuando más le convenga políticamente". "Más allá de las derrotas y victorias en el Congreso, conocemos de la capacidad de resiliencia del presidente Sánchez", ha apostillado.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado en otra rueda de prensa tras la reunión que se convocarán antes de Semana Santa una comisión bilateral de cooperación, que ya estaba prevista porque se acordaron dos al año y lo que se hace es adelantarla, y una comisión mixta del concierto económico.

Torres ha querido agradecer el tono del encuentro y valorar la "lealtad" con la que están trabajando ambos gobiernos, que ha permitido aprobar 22 traspasos de competencias a Euskadi desde 2018 con Pedro Sánchez como presidente, los cinco últimos concretados el pasado día 16, y entre ellas desempleo.

Sobre el traspaso de los aeropuertos, ha recordado que la "cogestión" de los mismos ya la planteo el Gobierno vasco anteriormente y se encontró un punto de acuerdo que "seguramente no es el que pretendía", pero se ha avanzado y "se hará de acuerdo a la Constitución, al Estatuto de Gernika y a las pretensiones de ambos gobiernos".

