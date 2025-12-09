Ahora

Sentencia al fiscal

El PP se reafirma en llamar "delincuente" a García Ortiz tras conocer la sentencia del Supremo: "El Gobierno en pleno debería dimitir"

¿Qué han dicho? Miguel Tellado, Ester Muñoz y Cuca Gamarra han reaccionado rápidamente a la publicación de la sentencia al ex fiscal general del Estado. "Que el fiscal general redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares, es ilegal", destaca Gamarra.

El secretario general de PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez FeijóoEl secretario general de PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez FeijóoEuropa Press

En el Partido Popular (PP) no han tardado en reaccionar al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo contra García Ortiz, que condena al ex fiscal general del Estado porque no hay "alternativa razonable" al hecho de que fuese él o alguien "de su entorno y su conocimiento" quien filtrase el correo electrónico de la defensa de González Amador en el que reconocía dos delitos fiscales.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado esta sentencia como "histórica" y pide la dimisión "en pleno" del Gobierno por "haber defendido a quien "quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación", según la sentencia del Alto Tribunal. Ester Muñoz, portavoz de los 'populares' en el Congreso de los Diputados, ha ido un paso más allá al llamar "delincuente" a García Ortiz.

Recordemos que no es la primera vez que desde el PP utilizan este término para el ya ex fiscal general del Estado, algo que ya hizo Tellado en Al Rojo Vivo el pasado 21 de noviembre. Ahora, esta sentencia permite, según Muñoz, utilizar esta palabra contra "el primer fiscal general del Estado condenado".

Por su parte, Cuca Gamarra considera "ilegal" que el ex fiscal general del Estado "redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares". "Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme", recoge en un mensaje en su cuenta de X.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que filtró la confesión del novio de Ayuso porque no hay "alternativa razonable"
  2. El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso
  3. El audio completo del CEO de Ribera demuestra que sí pidió priorizar el dinero en el Hospital de Torrejón: "Adecuamos el servicio al dinero que entregan"
  4. La ministra Pilar Alegría admite que su comida con Paco Salazar "fue un error": "No se tendría que haber producido"
  5. La jueza de la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocer sus mensajes con Pradas
  6. Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años