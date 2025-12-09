El PP se reafirma en llamar "delincuente" a García Ortiz tras conocer la sentencia del Supremo: "El Gobierno en pleno debería dimitir"

El secretario general de PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

¿Qué han dicho? Miguel Tellado, Ester Muñoz y Cuca Gamarra han reaccionado rápidamente a la publicación de la sentencia al ex fiscal general del Estado. "Que el fiscal general redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares, es ilegal", destaca Gamarra.

En el Partido Popular (PP) no han tardado en reaccionar al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo contra García Ortiz, que condena al ex fiscal general del Estado porque no hay "alternativa razonable" al hecho de que fuese él o alguien "de su entorno y su conocimiento" quien filtrase el correo electrónico de la defensa de González Amador en el que reconocía dos delitos fiscales.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado esta sentencia como "histórica" y pide la dimisión "en pleno" del Gobierno por "haber defendido a quien "quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación", según la sentencia del Alto Tribunal. Ester Muñoz, portavoz de los 'populares' en el Congreso de los Diputados, ha ido un paso más allá al llamar "delincuente" a García Ortiz.

Recordemos que no es la primera vez que desde el PP utilizan este término para el ya ex fiscal general del Estado, algo que ya hizo Tellado en Al Rojo Vivo el pasado 21 de noviembre. Ahora, esta sentencia permite, según Muñoz, utilizar esta palabra contra "el primer fiscal general del Estado condenado".

Por su parte, Cuca Gamarra considera "ilegal" que el ex fiscal general del Estado "redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares". "Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme", recoge en un mensaje en su cuenta de X.

