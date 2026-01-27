La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para el alcalde de Estepona por presunta malversación y prevaricación

¿Por qué es importante? El regidor contrató como personal eventual a una mujer "con la que mantenía una relación sentimental", a sabiendas de que nunca iba a desempeñar "actividad laboral alguna", según el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

La Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por presuntos delitos de prevaricación y malversación al contratar a una mujer con la que mantenía una relación sentimental, sin que ella realizara actividad laboral. La mujer percibió dos nóminas por un total de 5.276 euros, y la Fiscalía pide tres años y medio de prisión para ella como cooperadora necesaria. Además, se solicita la inhabilitación del alcalde para cargo público y que indemnice al Ayuntamiento. La defensa del alcalde ha apelado, argumentando falta de indicios delictivos.

La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por presuntos delitos de prevaricación y malversación al contratar como personal eventual a una mujer "con la que mantenía una relación sentimental", a sabiendas de que nunca iba a desempeñar "actividad laboral alguna", según el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

El alcalde contrató a esa mujer en 2023 y llegó a percibir dos nóminas, una de 1.634 euros y otra de 3.642 euros. La fiscal señala que estas cantidades se percibieron "sin contraprestación alguna", por lo que solicita la apertura de juicio oral contra el regidor y contra la mujer, para la que pide tres años y medio de prisión como cooperadora necesaria del delito de malversación de caudales públicos.

Para García Urbano también pide la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del sufragio pasivo durante una década. En materia de responsabilidad civil, el ministerio público pide que el alcalde indemnice de manera directa al Ayuntamiento con los 5.276 euros que percibió la mujer si no queda acreditado el ingreso del cheque que el regidor emitió hace unos meses con esa cantidad.

La Fiscalía solicita también testimonio sobre los justificantes de transferencias bancarias de 2.000 euros mensuales por parte del alcalde a esta mujer, así como conversaciones de WhatsApp mantenidas entre ambos entre enero y marzo de 2023.

La defensa del alcalde presentó un recurso de apelación a la Audiencia Provincial, solicitando el archivo de la causa porque considera que no existe ningún indicio delictivo contra él en la contratación de esa persona como cargo de confianza durante 46 días, algo que está pendiente de resolver, según ha informado EFE.

Hace un año, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona archivó otra causa contra García Urbano por acoso sexual y coacciones a raíz de la denuncia de un funcionario del propio Ayuntamiento. En su denuncia, este relataba que "tuvo que acceder a las pretensiones sexuales del denunciado por miedo a perder su trabajo" y que el primer edil le ofreció una ayuda económica de 2.000 euros mensuales y que contactaba con él "de forma insistente y a diario" para "seguir satisfaciendo sus deseos sexuales", con él y con su pareja, la misma mujer de esta nueva causa.

García Urbano reaccionó entonces con un comunicado en el aseguraba que se trataba de una "denuncia falsa" y parte de una supuesta campaña para dañar su imagen. Posteriormente, insistió ante el juez en que veía un "interés político importante" y "esencial" en las acusaciones contra él.

