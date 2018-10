El PP propondrá una ley de "protección" a embarazadas para evitar el aborto

En una entrevista, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha hablado de esta "iniciativa legislativa" que piensa desarrollar el partido aunque no ha querido precisar si supondrá una reforma de la actual ley que regula la interrupción del embarazo o se tratará de una norma independiente.

García Egea ha advertido de que los populares piensan hablar "claro" tanto en este asunto como en otros aunque les acusen por ello de escorarse a la derecha. "No creo que hablar claro suponga un giro a la derecha o al centro, hablar claro siempre es sano", ha dicho el número dos del PP, quien también ha defendido la posición de su partido en otros asuntos como el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, una decisión con la que, en su opinión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo "el ridículo".

Ayer mismo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometió en el Congreso a "desarrollar al máximo" la ley del aborto para que se cumpla en todas las comunidades, y lo hizo en respuesta a Podemos, que le pidió revisar la norma para ponerla a pleno rendimiento. El PP, por el contrario, insiste en impulsar una ley que permita que las mujeres desistan de abortar porque cuenten con "el mayor apoyo posible".

Según ha apuntado García Egea, la posición del PP sobre este asunto se sostiene en dos pilares. El primero, el de que "el aborto no es un derecho, es un drama". Y el segundo, defender que la mujer que se queda embarazada "debe disponer de los mayores recursos y el mayor apoyo psicológico y económico".

Para que así pueda, ha añadido, "salir adelante sin ningún tipo de presión, ni económica ni del entorno". Sin entrar en detalles sobre la iniciativa, el secretario general del PP ha hablado también de una "red de protección para la mujer embarazada", para que "nadie" pueda hablar "por su boca".

Como tampoco "nadie", ha recalcado, "puede subir a la tribuna del Congreso hablando en nombre de la mujer embarazada". "Ese es el PP de Pablo Casado, el que habla claro de estas cuestiones", ha presumido quien es la mano derecha del nuevo líder del PP.

Por eso, en la misma línea, defiende la posición que está teniendo su partido ante la decisión de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. El PP, como Ciudadanos, se abstuvo en la convalidación del decreto en el Congreso, que sí apoyó el resto del arco parlamentario.

Para García Egea, Pedro Sánchez ha emprendido una "política ridícula con la que pretende reconciliarse con el ala más extrema de su partido" y al mismo tiempo "dar cumplimiento a los pactos a los que ha ido llegando con Podemos".

Ha lamentado que el PSOE quiera ahora "poner de moda los enfrentamientos", y cree que "no hay nada más antiguo, no hay nada más carca, que ponerse a hablar de cosas que han pasado hace cuarenta años" y que suponen también "enmendarle la plana a los padres de la Transición". Y tras citar a Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Felipe González "e incluso Alfonso Guerra" como políticos que hicieron un "buen trabajo a la hora de traer cuarenta años de democracia", García Egea ha advertido de que Pedro Sánchez, "que ni siquiera ha ganado las elecciones, no tiene derecho a volver a mirar al pasado".