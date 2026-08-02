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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

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Un problema más allá de las mafias: los expertos apuntan a más motivos sobre la crisis migratoria en Ceuta

Los detalles El Gobierno ha achacado la entrada masiva de migrantes en Ceuta a las mafias, pero exdiplomáticos como Josep Borell señalan que hay más aspectos a tener en cuenta.

Migrantes regresan a Marruecos desde Ceuta.
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Tanto desde el Gobierno como desde la Unión Europea apuntan a que podrían ser las mafias las que están detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"La lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del tribunal supremo", "familias que engañadas por las mafias han cruzado el espigón" o "luchar contra las mafias, contra aquellos que ponen en riesgo" son algunas de las frases reproducidas tanto por Pedro Sánchez como por algunos de sus ministros.

Es decir, el Ejecutivo nacional pone el peso de lo sucedido en las mafias deslizando también que se habría aprovechado el fallo del Tribunal Supremo sobre las devoluciones inmediatas. "La sentencia corrió como la pólvora", afirmó el presidente del Gobierno. Sin embargo, los exdiplomáticos y expertos dicen que en esta ocasión las mafias no estarían tan involucradas. O, al menos, no sería al menos solo cosa de ellas.

"Ciertamente a las mafias que explotan la inmigración irregular tienen que ver. ¿Pero solo las mafias? Esa es una pregunta que yo no le puedo contestar. Pero que el sentido común parece decir que seguramente ha habido quien ha intervenido o al menos se ha alegrado mucho de que ocurriera", afirma Josep Borrell, exalto representante de la UE.

Ignacio Cembrero, experto en Marruecos, apunta en laSexta que reducir la crisis a las redes criminales deja fuera una parte de la historia: "Habría que preguntarse si Marruecos ha acertado permitiendo esa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta (…) que al final en última instancia se vuelve también contra los inmigrantes marroquíes en Europa es un poco a dispararse un tiro en el pie".

Desde el país vecino hay silencio institucional. Pese a ello, Moncloa evitan achacarlo al gobierno marroquí, al que agradecen su "cooperación". Un mensaje de unidad y colaboración que comparte con la representante del país en España.

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