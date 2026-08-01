Un ataque, un falso rumor o las mafias: las teorías políticas sobre la crisis humanitaria en Ceuta

El contexto Mientras varios líderes europeos consideran que la llegada masiva de migrantes podría tratarse de un "ataque", el Gobierno español atribuye la presión fronteriza a las mafias y al efecto del fallo del Supremo.

La llegada masiva de migrantes a Ceuta ha generado un intenso debate político sobre la crisis humanitaria. Mientras el Gobierno español se enfoca en las redes de tráfico de personas, varios líderes europeos sugieren que Marruecos podría estar ejerciendo presión sobre España y la UE. Una carta a Ursula von der Leyen califica el suceso como un "ataque", mencionando que un fallo del Tribunal Supremo español pudo haber influido. El Gobierno español insiste en que las mafias son las principales responsables, aunque algunos analistas señalan posibles tensiones diplomáticas, como el viaje de Sánchez a Argelia y la ley sobre la nacionalidad de saharauis.

La llegada masiva de migrantes a Ceuta ha abierto un intenso debate político sobre qué hay detrás de la crisis humanitaria que vive la ciudad autónoma. Mientras el Gobierno español evita responsabilizar directamente a Marruecos y pone el foco en las redes de tráfico de personas, varios primeros ministros de la Unión Europea sí consideran que los acontecimientos podrían responder a una actuación deliberada para ejercer presión sobre España y la Unión Europea.

La diferencia de enfoques ha quedado reflejada en una carta enviada por varios líderes europeos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que califican lo ocurrido como un "ataque". En el texto sostienen que el reciente fallo del Tribunal Supremo español habría sido utilizado para desencadenar la llegada masiva de personas a la frontera de Ceuta.

El Gobierno reconoce que la reciente sentencia del Tribunal Supremo pudo actuar como un elemento que favoreció el incremento de los cruces, aunque rechaza la idea de que esa decisión judicial sea la causa directa de la crisis.

En los últimos días han circulado por redes sociales numerosos vídeos y mensajes que aseguraban que España había abierto sus fronteras o que cualquier menor que lograra entrar en Ceuta obtendría automáticamente protección. Esos contenidos, compartidos de forma masiva, pudieron contribuir a extender un falso rumor entre potenciales migrantes al otro lado de la frontera.

La tesis del Gobierno: las mafias

Frente a las interpretaciones que apuntan a una actuación coordinada de Marruecos, el Ejecutivo español insiste en que el principal responsable de la situación son las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la prioridad pasa por combatir a las mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de miles de personas para promover cruces irregulares.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también ha señalado a estas redes como el principal motor de la presión migratoria registrada en Ceuta. En sus comparecencias, el Gobierno ha evitado atribuir responsabilidad directa a las autoridades marroquíes por la falta de control en la frontera.

Pese a la posición oficial del Ejecutivo, el debate político ha vuelto a situar sobre la mesa el precedente de mayo de 2021, cuando miles de personas accedieron a Ceuta en apenas unas horas en un episodio que el Gobierno español vinculó entonces al deterioro de las relaciones diplomáticas con Marruecos.

En esta ocasión, algunos analistas y dirigentes políticos apuntan a varios factores que podrían haber tensionado de nuevo las relaciones bilaterales, aunque no existen pruebas públicas que permitan establecer una relación causal.

Entre ellos figura el viaje realizado por Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio, en un contexto de rivalidad histórica entre Argel y Rabat. También se encuentra la reciente aprobación en el Congreso de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977 y a sus descendientes, una iniciativa especialmente sensible para Marruecos por el conflicto del Sáhara Occidental.

A ello se suma el contexto de cooperación entre España, Marruecos y Portugal en la organización del Mundial de fútbol de 2030, un escenario en el que las relaciones diplomáticas entre ambos países adquieren una relevancia estratégica.

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