De "prioridad nacional" a "arraigo": los equilibrios de Vox para seguir vendiendo su propaganda xenófoba

Los detalles Tras días dando vueltas a qué se referían con eso de la "prioridad nacional" en su pacto con el PP, Vox hoy ha admitido que las medidas y ayudas sociales son y seguirán siendo por "arraigo", por cuánto tiempo lleva esa persona viviendo en un sitio. Y aunque lo admiten, se aferran a su discurso xenófobo, al mensaje de que los migrantes "quitan las ayudas" a los españoles.

Una semana después del acuerdo en Extremadura, Vox admite que el criterio para otorgar ayudas públicas será el arraigo, no la nacionalidad. Carlos Quero, diputado de Vox, declaró que serán decisivos los años empadronados, con un mínimo de diez años, sin importar el nombre del solicitante. Este criterio está reflejado en el acuerdo firmado con Guardiola, quien defiende la alianza con Vox y asegura que gobernar con ellos es parte de la democracia. Sin embargo, Vox sigue con su retórica de "prioridad nacional", creando contradicciones sobre la preferencia de españoles frente a extranjeros, lo que genera dudas sobre la legalidad de estas afirmaciones.

Solo una semana después del acuerdo, Vox reconoce que el criterio para la concesión de ayudas públicas en Extremadura será el arraigo y no la nacionalidad. Ya lo aseguran en público: "Hay medidas que se basarán en el arraigo", "La vinculación de las ayudas al arraigo", "Por estar más arraigados, por estar más vinculados", dicen.

El diputado de Vox, Carlos Quero, ha admitido en una entrevista en 'OkDiario' que lo realmente decisivo serán los años que uno lleve empadronado. "Diez años mínimo de estar empadronado", ha señalado. Sin importar si quien solicita la ayuda se llama Antonio o Mohamed.

Eso es lo que firmaron en el acuerdo con Guardiola. "Lo que pone de manera literal en el acuerdo: "el respeto a la legalidad y valorar positivamente el arraigo de la gente en Extremadura", recuerda la presidenta popular.

Pero paralelamente Vox sigue obstinado en su propaganda. Y lanzan frases como: "Yo quiero destacar la prioridad nacional", "Prioridad nacional, llamamos las cosas por su nombre".

Unos equilibrios con los que de manera contradictoria afirman que los españoles tendrán preferencia frente a los extranjeros. Unas afirmaciones de dudosa legalidad.

Mientras, Guardiola defiende el acuerdo con la ultraderecha, pide leerlo completo e insiste en que no va a "pedir perdón" por gobernar con quien "representa una parte importante de Extremadura". "Eso no es fascismo, eso se llama democracia", proclama.

No obstante, acto seguido lanza un mensaje para navegantes. Dice que su gobierno cumplirá estrictamente con la ley.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.