El PP no se aclara: rechaza la moción sobre prioridad nacional de Vox en el Congreso

Sí, pero La razón del rechazo de los 'populares' reside en que los de Abascal se habían negado a la enmienda que los de Feijóo habían presentado y en la que asumían la "prioridad nacional", de la que habían estado huyendo los últimos días, pero que han tenido que tragar.

El Partido Popular (PP) ha mostrado una postura ambigua respecto a Vox. Aunque firmaron un acuerdo en Extremadura que incluía la "prioridad nacional", votaron en contra de una moción similar de Vox, debido a la falta de aceptación de una enmienda del PP que buscaba ajustar el concepto al marco constitucional. Vox, por su parte, ha defendido la prioridad para los españoles en ayudas y prestaciones, criticando el concepto de "arraigo". La moción de Vox fue rechazada por partidos de izquierda, que la calificaron de excluyente y contraria a la convivencia, mientras que el PP insiste en que su marco es la Constitución y el Estado de derecho.

Ni el Partido Popular (PP) se aclara su posición respecto a Vox. Tras firmar un acuerdo en Extremadura para hacer, de nuevo, presidenta a María Guardiola comprando el concepto ultra de "prioridad nacional", este mismo miércoles ha votado en contra de la moción que los de Santiago Abascal habían presentado, precisamente, sobre ello.

Un voto en contra, el del grupo 'popular' que se ha sumado al 'no' del resto de partidos políticos, pues solo los 33 diputados de Vox han votado a favor. No obstante, la razón del rechazo de los 'populares' reside en que los de Abascal se habían negado a la enmienda que los de Feijóo habían presentado y en la que asumían la "prioridad nacional", de la que habían estado huyendo los últimos días, pero que han tenido que tragar.

De esta manera, el PP explica estar a favor de la prioridad nacional, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado en Extremadura la semana pasada, es decir, que esté basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y a la ley. Por ello, según explican, el martes presentaron la precitada enmienda a la moción de Vox –que defendía que los españoles tienen prioridad en cualquier prestación– para proponer que se adecuara al texto aprobado por ambos partidos y que aspira a replicarse en otros territorios.

Vox, contra el arraigo

La moción de Vox ha sido presentada este miércoles por su diputado Ignacio Hoces, quien ha acusado al Gobierno de haber olvidado lo que debería ser su "prioridad", los españoles, y de practicar un "odio a lo propio". El diputado ha asegurado que Vox va a seguir defendiendo el principio de prioridad nacional en todas las regiones de España. Y, ha insistido, esto se traduce en la defensa de algo "sencillo, justo y necesario", la prioridad para los españoles en las ayudas públicas, en las prestaciones sociales y en la vivienda.

Hoces ha hecho alusión además al término "arraigo" y le ha recordado al PP que el partido de Abascal quiere modificar una ley orgánica para eliminar esta figura, "que es un coladero de entrada" e "impide la expulsión del inmigrante delincuente".

El PP insiste en el arraigo

La diputada popular Carmen Navarro ha utilizado su intervención principalmente para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de querer tapar su "corrupción" con "cortinas de humo" como la inmigración. Entre las prioridades del Gobierno, ha dicho, "no ha estado ni España ni los españoles" sino que han sido "robar" y "tapar a los que robaban".

Navarro ha acusado además al Gobierno de querer "armar el relato" con temas como los pactos del PP. La diputada del PP no se ha referido directamente a la moción de Vox aunque ha dicho que el "marco irrenunciable" para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de derecho. "Una propuesta nazi".

La moción de Vox ha sido duramente criticada por los partidos de izquierda. La diputada de Podemos, Martina Velarde, ha sido de las más duras y la ha calificado como "una propuesta nazi". Priorizar las ayudas públicas para los españoles "es una enmienda a la totalidad, a la convivencia, a la igualdad y a la propia Constitución", ha afirmado la diputada, quien le ha dicho al PP que es una "vergüenza" enmendar la moción.

El diputado socialista Juan Francisco Serrano también se ha dirigido al PP y ha dicho que el pacto de Extremadura "es una vergüenza" que pone a los populares en el "papelón" de defenderlo. Lo más peligroso de la coyuntura actual, ha afirmado, es que el PP acuerde con Vox y con ello esté "llevando a los gobiernos autonómicos al partido de la extrema derecha".

La diputada de Sumar, Candela López ha dicho que Vox ha vuelto a mostrar "lo peor de la condición humana" con sus propuestas "racistas, xenófobas, totalitarias y totalmente excluyentes", mientras que el diputado del PNV, Mikel Legarda, ha afirmado que la propuesta de Vox es una política pública "de inhumanidad".

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