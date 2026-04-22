El PSOE advierte que la prioridad nacional "ni es legal ni es humana" y Vox persiste en su racismo: "Nadie de fuera por delante de un español"

Los detalles La diputada socialista, Piedad Álvarez, califica a Guardiola como una presidenta que no tiene "principios" ni "valores", vaticinando que el nuevo gobierno tardará poco en "saltar por los aires".

La portavoz socialista, Piedad Álvarez, predice que el gobierno de María Guardiola, basado en un acuerdo entre PP y Vox, fracasará pronto por ser "ilegal" e incapaz de cumplir lo pactado. Critica la "prioridad nacional" del acuerdo, considerándola inhumana e ilegal, y señala que medidas como el control de ocupaciones con el padrón son inviables. Álvarez acusa a Guardiola de no tener principios ni proyectos para Extremadura, afirmando que su gobierno representa un retroceso. Por otro lado, Óscar Fernández Calle de Vox defiende la "prioridad nacional", afirmando que no es racismo sino realismo, y critica al gobierno de Pedro Sánchez. Vox aboga por priorizar a los españoles en el acceso a viviendas y servicios públicos, argumentando que los recursos son limitados y deben beneficiar primero a los nacionales.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha vaticinado que el nuevo gobierno presidido por María Guardiola va a tardar "bastante poco" en "saltar por los aires" por está fundamentado en un acuerdo entre PP y Vox que es "ilegal" y porque "no puede cumplir con lo pactado".

"¿Cuánto van a tardar a culparse los unos a los otros?", ha señalado Álvarez en su turno de intervención en el debate de investidura de María Guardiola reanudado este miércoles, tras el discurso ofrecido por la candidata 'popular' este martes en la Asamblea de Extremadura, al referirse a la imposibilidad de aplicar, por ejemplo, la prioridad nacional introducida en el pacto de gobierno.

Una prioridad nacional, ha subrayado, que "ni es legal ni es humana", y que incluso la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en duda al señalar que "no se puede dejar fuera a quien contribuye", ha señalado Álvarez, que ha sido la encargada de replicar al discurso de Guardiola debido a una baja por paternidad del secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina.

Este será, ha insistido, un "incumplimiento" del acuerdo con VOX, pero no será el único, y en este sentido se ha referido a las medidas acordadas contra la ocupación, señalando que el padrón, que depende de los ayuntamientos, "no sirve para controlar si está ocupando legal o ilegalmente una vivienda".

"Usted no va a poder perseguir a nadie de forma ilegal usando el padrón al más puro estilo de Trump", ha espetado Álvarez, quien ha añadido que "nadie de su Gobierno van a poder poner sus sucias manos sobre los menores no acompañados migrantes que estén en esta tierra", porque "las leyes españolas los protegen", así como tampoco puede "organizar ni repatriaciones masivas ni de mayores ni de menores".

Siguiendo con guion previsto, ha anunciado su voto en contra a la investidura de María Guardiola que entrega la región a las tesis "más reaccionarias", que van a hacer gobernantes a "aquellos que vienen a experimentar con sus ideas retrógradas". "No cuente con nosotros para abrazar los principios y valores de Vox", ha añadido.

El PSOE, como principal partido de la oposición ejercerá su labor de control a este "gobierno de quita y pon, de ágapes, de alfombras rojas, de influencers, de congresos, este Gobierno de principios y valores para todos los gustos".

La diputada socialista ha centrado sus críticas sobre Guardiola, a quien ha calificado como una presidenta que no tiene "principios", "valores" ni "proyectos para Extremadura", y que tras cuatro meses de "bloqueo" tras las elecciones "sigue sin tener autonomía" para gobernar porque su adelanto electoral "se le ha atragantado" llevando a la región a un "callejón sin salida" en el que Extremadura ha perdido, según sus cálculos, 600 millones de euros.

Al formar un gobierno con Vox, ha insistido, Guardiola "abrazará el retroceso, el rechazo a nuestra identidad como comunidad autónoma, el aspirar a tener un futuro digno para los extremeños". "Extremadura no avanza, retrocede, y lo que es peor, es más inestable que nunca" y es una comunidad que "no es de fiar".

Vox persiste en su racismo

Por su parte, el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha persistido en el racismo del partido, reivindicando el concepto de prioridad nacional que se incluye en el acuerdo con el PP, ya que a su juicio "es del más elemental sentido común", y que "parece haber despertado tempestades", tras lo que ha apuntado este concepto "no es racismo. No es egoísmo. No es ilegal", sino que "es realismo", y supone "decir basta a la perversión del concepto de solidaridad".

El portavoz de Vox ha reivindicado la necesidad de "poner primero a los españoles, a los extremeños, a los de aquí".

Por eso, "urge un cambio real", ya que España y Extremadura "viven una situación límite", donde más del 30% de los jóvenes no puede acceder a una vivienda, una de cada tres familias tiene dificultades para llegar a fin de mes, y los agricultores "están asfixiados por la burocracia y las imposiciones de Bruselas", ha dicho.

La "prioridad nacional" pasa por "defender primero lo nuestro y a los nuestros", así como de "garantizar que quien forma parte de esta tierra, tenga prioridad en el acceso a unas oportunidades que, desgraciadamente, son limitadas", ha señalado Fernández Calle.

Una situación provocada "por culpa del peor gobierno de la historia de España, el de Pedro Sánchez y su banda de los burdeles, las chistorras y las oficinas de artes escénicas", ha criticado Fernández, quien ha aseverado que "esa prioridad nacional se traduce en medidas concretas, legales y posibles".

Entre esas medidas, ha apuntado la "prioridad en el acceso para los de aquí a la vivienda protegida", así como la "vinculación de ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera vaya por delante de un español", la defensa de los servicios públicos "para los nuestros primero".

Así, ha considerado que "con el dinero, con el esfuerzo, con el trabajo de los españoles, no alcanza para dar de todo a todo el que llegue", tras lo que ha apuntado que "ni alcanza ni es justo".

Por este motivo, ha advertido que Vox "no va a poner la alfombra a quienes vienen a España, a Extremadura, a vivir de los demás, a saquear unos servicios públicos que los españoles esperan durante meses, y aún mucho menos a quienes vienen a delinquir", ha aseverado.

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