El juez de Vigilancia Penitenciaria le niega el régimen de semilibertad de la exdirigente de ETA 'Anboto'

La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', sale este martes de la cárcel de Martutene de San Sebastián tras la concesión de un régimen de semilibertad

Los detalles El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a dos miembros de ETA. La consecuencia directa es su reingreso en prisión.

La justicia ha denegado la semilibertad a Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y a Juan Ramón Carasatorre, ambos exmiembros de ETA. El juez José Luis Castro, de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, ha decidido su reingreso en prisión, manteniéndolos en segundo grado. Además, sugiere modificar el artículo 100.2 de la normativa penitenciaria, que permite excarcelaciones anticipadas sin decisión judicial, considerándolo una disfunción legal. 'Anboto' fue condenada por 10 asesinatos y otros delitos, con una pena acumulada de 30 años, que finalizará en septiembre de 2034.

La justicia le ha negado el régimen de semilibertad a la que fuera dirigente de la banda terrorista ETA: Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Pero también al etarra Juan Ramón Carasatorre, uno de los implicados en el asesinato de Gregorio Ordoñez.

Así, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a estos dos miembros de ETA. La consecuencia directa es su reingreso en prisión.

En sendos autos conocidos este miércoles, el magistrado acuerda que 'Anboto' y Carasatorre permanezcan en segundo grado. También propone al legislador modificar el artículo 100.2 de la normativa penitenciaria, que incluye la flexibilización del cumplimiento de las penas y permite excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento de los órganos judiciales. Para Castro, este aspecto legal es una disfunción que no beneficia a nadie: "A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación".

El juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada 'Anboto': 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena de esta

etarra están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

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