Los datos que desmontan el bulo de Vox sobre el español discriminado: solo el 17% de los beneficiarios del IMV en marzo eran extranjeros

Los detalles La estrategia de Abascal es crear un discurso de "los migrantes nos quitan lo nuestro". Según él, los españoles están discriminados frente a los migrantes. Pero no es cierto. Los datos y la ley lo desmienten.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha intensificado su discurso sobre "la prioridad nacional", afirmando que los españoles están discriminados frente a los migrantes, algo que los datos desmienten. Asegura que los extranjeros acaparan las ayudas sociales y la vivienda pública. Sin embargo, la abogada Sara Rodríguez Trigo destaca que la ley garantiza igualdad para todos, según la Constitución y tratados internacionales. Solo el 17% de los beneficiarios del ingreso mínimo vital en marzo eran extranjeros, un porcentaje acorde a su presencia en la población. Además, el acceso a ayudas y vivienda pública depende de la renta y la residencia legal, no de la nacionalidad.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ido un paso más allá con eso de "la prioridad nacional". Abascal ha llegado a decir que los españoles están discriminados frente a los migrantes, algo que no es cierto, y los datos lo demuestran. Pero la estrategia es la misma: crear ese discurso de los migrantes nos quitan lo nuestro.

Abascal quiere que cale este mensaje: "los españoles están discriminados" porque, según él, los extranjeros "están engrosando las ayudas sociales y asignación de vivienda publica".

Sin embargo, en primer lugar, le rebate la ley. La abogada penalista y de extranjería, Sara Rodríguez Trigo, explica a laSexta que "todos somos iguales ante la ley como reclama la Constitución y todos los tratados internacionales".

Pero también los propios datos desmienten a Abascal. Solo el 17% de los beneficiarios del ingreso mínimo vital en marzo han sido extranjeros. Un porcentaje en línea con el peso que tienen en la población, de los 49 millones de habitantes que hay en España el 85% son españoles frente al 15% de extranjeros.

"El requisito número 1 también es tener una residencia legal y que no hay ningún baremo que vaya a premiar la situación de extranjería", ha insistido la abogada Rodríguez. Lo vemos también en los perceptores del bono social en Madrid y Andalucía. En ambas comunidades autónomas más del 90% de los perceptores de bono social fueron españoles.

En cambio, este miércoles Abascal ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que "cuando un español necesitado no llega a final de mes y necesita acceder a una vivienda pública, no le damos la ayuda y se la dan primero al extranjero".

Pero, de nuevo, los datos le contradicen. No existe esa prioridad por nacionalidad en el acceso a vivienda pública. Lo que da la preferencia es la renta y como requisito tienen que tener residencia legal. También para las ayudas para estudiar es imprescindible ser español o tener nacionalidad europea y el requisito es económico.

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