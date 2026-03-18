Sesión de control al Gobierno, en directo | Sánchez y Feijóo se enfrentan en su primer cara a cara tras las elecciones en Castilla y León

Primer cara a cara Sánchez-Feijóo tras las elecciones en Castilla y León

Hoy, miércoles, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan en su primer cara a cara en el Congreso de los Diputados, en el marco de la sesión de control al Gobierno, desde las elecciones de Castilla y León que se celebraron el domingo, en las que el PP salió como claro ganador pero aún con necesidad de negociar con Vox para formar gobierno en la región.