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Sesión de control al Gobierno, en directo | Sánchez y Feijóo se enfrentan en su primer cara a cara tras las elecciones en Castilla y León

El PP ganó claramente los comicios en Castilla y León, aunque no obtuvo suficientes escaños para gobernar en solitario. Hoy, los líderes de PP y PSOE afrontan su primer cara a cara tras los resultados, enmarcados en un contexto internacional complejo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los DiputadosEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los DiputadosAgencia EFE

Primer cara a cara Sánchez-Feijóo tras las elecciones en Castilla y León

Hoy, miércoles, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan en su primer cara a cara en el Congreso de los Diputados, en el marco de la sesión de control al Gobierno, desde las elecciones de Castilla y León que se celebraron el domingo, en las que el PP salió como claro ganador pero aún con necesidad de negociar con Vox para formar gobierno en la región.

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