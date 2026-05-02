Los riesgos y abusos de los microcréditos: "Al devolver el doble el siguiente mes me quedaba sin dinero"

Los detalles María, una afectada, ha ganado una demanda por los intereses disparados y la falta de información sobre los microcréditos y no solo no tendrá que pagar, sino que será indemnizada.

Las deudas pueden llevar a soluciones rápidas como los microcréditos, que implican riesgos significativos. María, una madre soltera, recurrió a un microcrédito para cubrir imprevistos, pero se encontró atrapada en un ciclo de deudas, llegando a encadenar 16 préstamos con intereses superiores al 400% anual. Ignacio Palomar, de Servilegal Abogados, denunció el caso debido a la falta de transparencia en los contratos. Gracias a la denuncia, María no tendrá que pagar y será indemnizada. Este tipo de financiación, caracterizado por su rapidez, ha crecido un 46% en España, con más de tres millones de microcréditos concedidos el año pasado. España deberá implementar una directiva europea para controlar estos préstamos y proteger a los consumidores.

Las deudas, a veces, llevan a buscar soluciones rápidas como los microcréditos que implican riesgos. Un dinero al momento que llega como alivio, pero que pronto se convierte en una auténtica pesadilla.

Es lo que le pasó a María: "Soy madre soltera, me vinieron unos imprevistos que no podía sostener. Pedí a una entidad un microcrédito". Y, ahí, comenzó la pesadilla para ella: "Yo pedí a X y tenía que devolver el doble. Claro, al devolver el doble al siguiente mes me quedaba sin dinero".

Así que necesitaba otro para hacer frente a la deuda anterior y de esta manera llegó a encadenar hasta 16 préstamos diferentes. "El interés que esconde esta operación es más de un 400% anual. Es absolutamente usura, absolutamente nulo", afirma Ignacio Palomar, director de Servilegal Abogados.

Esos intereses disparados y la falta de información sobre ellos es lo que llevó al letrado a denunciar el caso de María: "Te presentan un clausulado de 15 páginas en letra que casi tienes que ver con lupa. Eso jurídicamente lo llamamos falta de transparencia".

Una denuncia que han ganado, por lo que María no tendrá que pagar y, además, será indemnizada. "No te pedían nada. Nada. O sea, tú dabas al OK, dabas tus datos y ya está. Y nada más, tu número de cuenta y a los cinco minutos lo tenías. No tenías que esperar ni 24 horas", explica,

De hecho, esta es la clave de esta fórmula de financiación: la rapidez con la que se concede el dinero. Piden poca documentación, hay muchas ofertas y en poco tiempo el dinero está en nuestra cuenta. "Esa inmediatez, cuando tú estás con una emergencia que tienes que tapar un agujero, es donde se pillan y muchas veces empiezas a coger un crédito para pagar el anterior, otro para pagar el anterior", advierte Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.

En España cada vez se dan mas microcréditos. Solo el año pasado se dieron más de tres millones, lo que supone un aumento de un 46%. "Es un modelo de negocio que, sin ninguna duda, sale carísimo para el consumidor y que puede llevarle a situaciones mucho peores de las que está viviendo cuando toma ese crédito".

España tendrá que trasponer una directiva europea con el objetivo de aumentar el control sobre este tipo de préstamos para evitar el sobreendeudamiento y los abusos contra los consumidores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.