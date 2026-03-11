¿Bajar el IVA o topar los precios?: el Gobierno debate qué medidas llevar a cabo para frenar las consecuencias de la guerra en Irán

Los detalles Para el PSOE la solución estaría en los alivios fiscales mientras insisten en que todavía hay que esperar. Por su parte, Sumar apuesta por actuar rápido interviniendo el mercado.

Las repercusiones de la guerra en Irán comienzan a sentirse en España, donde Sumar ha anunciado medidas económicas para la próxima semana, según Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. A diferencia del PSOE, que prefiere esperar el momento adecuado, Sumar apuesta por intervenir el mercado y limitar precios, alejándose de reducciones de IVA e impuestos, que consideran ineficaces. A pesar de las diferencias internas, el Gobierno busca la aprobación unánime en el Congreso. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, ha contactado a todos los partidos, excepto Vox, que no ha respondido. El PP, por su parte, sugiere reducir el IVA de la electricidad, mientras Europa plantea limitar el precio de la energía.

Las consecuencias de la guerra en Irán están comenzando a notarse en España. Desde Sumar han puesto ya fecha a sus medidas económicas. "Vamos a tomarlas próximamente, la semana que viene", ha asegurado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

Mientras, desde el PSOE no se mojan tanto. "Actuaremos cuando estimemos conjuntamente que es el momento", ha indicado Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En cuanto a qué medida tomar, desde Sumar insisten en su idea de intervenir el mercado. "Yo siempre soy más partidaria de topar los precios", ha confesado Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. De esta forma, se alejan del IVA cero y de la bajada generalizada de impuestos, que dicen, no funciona.

"Hemos bajado impuestos en algún producto alimenticio que lo único que hizo fue ensanchar los beneficios de las grandes multinacionales", ha recordado Yolanda Díaz. Sin embargo, desde el Ejecutivo prefieren otras medidas como, por ejemplo, las fiscales.

A pesar de estas diferencias palpables en el seno del Gobierno, esperan que su paquete de medidas se apruebe por unanimidad en el Congreso.

El ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que ya ha llamado a todos los partidos políticos, y que los únicos que no le han cogido han sido los de Vox. "Ni responden ni se espera que lo hagan porque, evidentemente, una fuerza política que abiertamente es favorable a la guerra, pues nada le preocupa", ha señalado.

Un momento que ha aprovechado para recalcar que el resto de partidos ya les han trasladado su lista de propuestas.

Fuentes del PP reconocen esa llamada. "Ya que no toman la iniciativa, por lo menos que nos copien", ha indicado Alicia García, portavoz del PP en el Senado.

Aunque entre sus ideas está, por ejemplo, reducir el IVA de la electricidad, algo que el Gobierno ya llevó al Congreso durante la crisis por la invasión rusa a Ucrania.

Por su parte, Europa habla por primera vez de topar el precio de la energía, siendo los últimos en insistir en la necesidad de tomar medidas urgentes.

