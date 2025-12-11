Ahora

Carlos Díaz-Pache

El portavoz de Ayuso en la Asamblea reduce los 7.291 muertos en residencias a "cosas que pasaron hace cinco años"

¿Qué ha dicho? Carlos Díaz-Pache ha asegurado que se siga hablando sobre este asunto es "un claro ejemplo que hay personas y entidades destinadas a enredar y que no se hable de la actualidad".

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-PacheEl portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-PacheAgencia EFE
Para Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que Francisco Javier Martínez Peromingo reconociera que los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' eran discriminatorios sigue sin ser relevante y ha reducido a "cosas que pasaron hace cinco años" los 7.291 muertos que hubieron en las residencias madrileñas durante la pandemia.

Al ser preguntado antes de la celebración del pleno en la Asamblea, el portavoz de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que que se siga hablando del tema es una prueba de que "hay personas interesadas en seguir explotando el dolor de las víctimas".

"Después de cinco años de la pandemia, 150 pronunciamientos de la Justicia diciendo que la Comunidad de Madrid actuó correctamente, que haya personas interesadas en seguir explotando el dolor de las víctimas y hacer parecer que solo en la Comunidad de Madrid murieron personas en las residencias es un claro ejemplo que hay personas y entidades destinadas a enredar y que no se hable de la actualidad y de la repugnante corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado.

Porque para Díaz-Pache esta conversación es "lo único que tiene la izquierda en Madrid y en gran parte de España", un "ataque constante por cosas que pasaron hace cinco años y que están absolutamente aclaradas por la Justicia".

Lejos de quedarse ahí, el 'popular' también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Ejecutivo nacional: "Una semana en la que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en una situación absolutamente insostenible. No sabemos ya qué tiene que pasar para que el señor Sánchez deje de hacer este daño a la imagen de España. Vamos a tener que hacer una línea exprés Moncloa-Ferraz-Soto del Real porque esto es un abuso".

