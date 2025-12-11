El portavoz de Ayuso en la Asamblea reduce los 7.291 muertos en residencias a "cosas que pasaron hace cinco años"

¿Qué ha dicho? Carlos Díaz-Pache ha asegurado que se siga hablando sobre este asunto es "un claro ejemplo que hay personas y entidades destinadas a enredar y que no se hable de la actualidad".

Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, minimiza la relevancia de los llamados 'protocolos de la vergüenza', que Francisco Javier Martínez Peromingo reconoció como discriminatorios, refiriéndose a ellos como "cosas que pasaron hace cinco años". Díaz Pache critica que se siga discutiendo sobre las 7.291 muertes en residencias durante la pandemia, acusando a algunos de explotar el dolor de las víctimas. Según él, este enfoque es un ataque de la izquierda, ya aclarado por la Justicia, y desvia la atención de la "corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez". También arremetió contra el Ejecutivo nacional, sugiriendo que su gestión daña la imagen de España.

Para Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que Francisco Javier Martínez Peromingo reconociera que los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' eran discriminatorios sigue sin ser relevante y ha reducido a "cosas que pasaron hace cinco años" los 7.291 muertos que hubieron en las residencias madrileñas durante la pandemia.

Al ser preguntado antes de la celebración del pleno en la Asamblea, el portavoz de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que que se siga hablando del tema es una prueba de que "hay personas interesadas en seguir explotando el dolor de las víctimas".

"Después de cinco años de la pandemia, 150 pronunciamientos de la Justicia diciendo que la Comunidad de Madrid actuó correctamente, que haya personas interesadas en seguir explotando el dolor de las víctimas y hacer parecer que solo en la Comunidad de Madrid murieron personas en las residencias es un claro ejemplo que hay personas y entidades destinadas a enredar y que no se hable de la actualidad y de la repugnante corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado.

Porque para Díaz-Pache esta conversación es "lo único que tiene la izquierda en Madrid y en gran parte de España", un "ataque constante por cosas que pasaron hace cinco años y que están absolutamente aclaradas por la Justicia".

Lejos de quedarse ahí, el 'popular' también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Ejecutivo nacional: "Una semana en la que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en una situación absolutamente insostenible. No sabemos ya qué tiene que pasar para que el señor Sánchez deje de hacer este daño a la imagen de España. Vamos a tener que hacer una línea exprés Moncloa-Ferraz-Soto del Real porque esto es un abuso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.