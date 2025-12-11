EEUU declara la guerra a la tipografía Calibri por considerarla 'woke' y ordena volver a la Times New Roman

El contexto Esta medida revierte la decisión del Gobierno de Biden sobre el uso de Calibri en los documentos oficiales de los departamentos en 2023, que buscaba hacer que las páginas web y publicaciones fueran más accesibles. Rubio esgrime ahora que la Times New Roman restablece el decoro y la profesionalidad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado dejar de utilizar la tipografía Calibri y sustituirla por la Times New Roman en una disputa ideológica que llega así al tipo de letra en los documentos oficiales.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, considera que que Calibri, sin adornos en los trazos, simboliza la cultura 'woke'. Mientras, la Times New Roman, según ha dicho, restablece el decoro y la profesionalidad.

Esta medida revierte la decisión del Gobierno de Biden sobre el uso de Calibri en los documentos oficiales de los departamentos en 2023, que buscaba hacer que las páginas web y publicaciones fueran más accesibles.

El entonces secretario de Estado, Antony Blinken, implementó el cambio por recomendación de grupos internos de diversidad y discapacidad, según informó entonces la 'CNN', al considerar Calibri más accesible para personas con dislexia y discapacidad visual, por sus letras de ángulos más redondeados, sin trazos decorativos en los extremos y mayor espacio entre caracteres.

Según los principales medios estadounidenses, Rubio ha afirmado en una nota interna al personal que el cambio a la tipografía Calibri ordenada por Biden es un ejemplo de políticas "ineficientes" en favor de la diversidad. "Regreso a la tradición: se exige Times New Roman en tamaño 14 para todos los documentos del Departamento", reza el asunto del memorando citado por los medios locales.

"La tipografía moldea cómo se perciben los documentos oficiales en términos de cohesión, profesionalidad y formalidad" y el regreso a la letra Times New Roman busca "restaurar el decoro y la profesionalidad en los trabajos escritos del Departamento", afirma Rubio en el documento.

"Esta norma de formato está en consonancia con la directiva del presidente Una sola voz para las relaciones exteriores de Estados Unidos, que subraya la responsabilidad del departamento de presentar una voz unificada y profesional en todas las comunicaciones", añade el mensaje.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el republicano Donald Trump ha liderado una cruzada contra los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión y promueve el desmantelamiento de políticas que favorecen a las minorías raciales o a las personas transgénero en la sociedad estadounidense.

