Políticos y empresarios, convertidos en electricistas: así funcionaba el 'enchufismo' en la trama del 2%

El contexto Además de las compras de Paqui, mujer de Cerdán, con la tarjeta de Servinabar, su hermana y su cuñado cobraron de la empresa navarra investigada en la trama del 2%.

Santos Cerdán ha sido situado por la UCO como el centro de la ya conocida como trama del 2%. Algo que llama la atención sobre ella es la capacidad de enchufismo. Porque no solo el exdiputado socialista se benefició de las ganancias de Servinabar.

Los enchufes de la trama hacen buena la frase de "todo queda en familia", ya que también su hermana y su cuñado cobraron de empresas relacionadas con este escándalo de corrupción.

Belén Cerdán, su hermana, estuvo contratada en Servinabar durante cinco meses en 2020 y ahí se embolsó más de 22.000 euros. Inmediatamente después, pasó a Erkolan, otra empresa de la trama donde ha estado cobrando hasta mayo de este mismo año.

De la hermana saltamos al cuñado. Antonio Muñoz también estuvo a sueldo de Servinabar durante dos años y en ese tiempo recibió más de 53.000 euros.

Muñoz trabajaba como peón, pero parece que destacaba por su alto valor añadido. Al analizar las obras de restauración del Puente del Centenario en Sevilla, se puede ver que Servinabar recibió 1,8 millones de euros por aportar un solo trabajador a ese proyecto. Efectivamente, el cuñado de Cerdán.

También en esta empresa figuraba el director del 'Diario de Noticias de Navarra', Joseba Santamaría. Según el informe de la UCO su hijo, Aritz Santamaría, habría adquirido el 4% de las acciones de la empresa.

Meses antes, Santos Cerdán ya había adquirido el 45% de la compañía, aunque siempre lo ha negado públicamente. "Eso es completamente falso. Yo no tengo ninguna sociedad ni nada", declaró el pasado junio. Además, siempre ha defendido que ese documento que él mismo firmó, no tenía validez legal.

