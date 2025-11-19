Ahora

Más que agresiones verbales

Las otras 'machistadas' intolerables de Damián Guijarro, concejal del PP de Manzanares El Real

Los detellas "A callar, que estás más guapa" y "ridícula". Estas son algunas de las palabras con las que se ha dirigido a una concejala de Más Madrid. Y no es la primera vez que suelta expresiones similares.

Un pleno del Ayuntamiento de Manzanares El Real.

"A callar, que estás más guapa" y "ridícula". Estas son algunas de las palabras con las que se ha dirigido el concejal del Partido Popular de Manzanares El Real Damián Guijarro a una concejala de Más Madrid. Y no es la primera vez que suelta expresiones machistas similares contra sus compañeras.

En un solo pleno, celebrado el pasado 13 de noviembre, el concejal del PP ha dado muestras de saber muchas formas de faltar al respeto. "A ti tres cojones te importa", "te importa tres huevos", "y a la mierda" o "¡A callar! ¡A callar, que estás más guapa", son algunas de las frases que pronunció, sin contar con que la llamó "ridícula" hasta en cuatro ocasiones.

Ante esto, la alcaldesa, Alicia Gallego (PSOE), que dirigía el pleno, le llamó al orden varias veces, hasta en 27 ocasiones, y acabó expulsándole. "Lo tendré que decir 5.000 veces y lo diré, abandone el pleno, por favor", insistió.

"Yo no estoy de acuerdo con mis formas, lo que pasa es que hay que entender la situación en la que me encuentro. Es que van a por mí", ha dicho este miércoles ante los micrófonos de laSexta. Pero aunque en esta ocasión ha evitado decir que es machista y ha calificado sus comentario como "desafortunadas", no es la primera vez que ocurre una agresión verbal similar.

Lo que dijo en un pleno del pasado julio no hay duda de que es muy machista. "La de rodilleras que hay que comprar en este Ayuntamiento para que no les salgan callos en las rodillas", dijo entonces a la concejala de Hacienda y Deportes, Gema Revenga.

En otra ocasión, además, se levantó y acercó de forma agresiva a un compañero durante un pleno increpándole para que no le señalara con el dedo.

Y suma y sigue, ya en el año 2012, según muestran las imágenes sobre estas líneas, se le veía también dirigirse de forma agresiva hacia otros compañeros y gritando: "Eres un sinvergüenza". Mientras le señalaban que ya estaba otra vez "amenazando".

De momento, seis días después del pleno, aún no ha pedido perdón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  2. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  3. La jueza de la DANA cita a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y a Jorge Suárez, director general de Emergencias
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Piden ayuda para localizar una maleta azul con el exoesqueleto de un niño de 8 años dentro: "Son sus piernas"
  6. Así vapean los menores en pleno instituto: dispositivos en los bolsillos, ventas en los pasillos y riesgos que pocos toman en serio