Las otras 'machistadas' intolerables de Damián Guijarro, concejal del PP de Manzanares El Real

Los detellas "A callar, que estás más guapa" y "ridícula". Estas son algunas de las palabras con las que se ha dirigido a una concejala de Más Madrid. Y no es la primera vez que suelta expresiones similares.

El concejal del Partido Popular de Manzanares El Real, Damián Guijarro, ha sido protagonista de un incidente en el que dirigió comentarios machistas y ofensivos hacia una concejala de Más Madrid durante un pleno el 13 de noviembre. Entre las frases que utilizó se encuentran "A callar, que estás más guapa" y "ridícula". La alcaldesa, Alicia Gallego, lo llamó al orden en 27 ocasiones antes de expulsarlo. Guijarro, que ya había realizado comentarios similares en el pasado, justificó su comportamiento alegando que se siente atacado. Hasta el momento, no ha pedido disculpas por sus acciones.

"A callar, que estás más guapa" y "ridícula". Estas son algunas de las palabras con las que se ha dirigido el concejal del Partido Popular de Manzanares El Real Damián Guijarro a una concejala de Más Madrid. Y no es la primera vez que suelta expresiones machistas similares contra sus compañeras.

En un solo pleno, celebrado el pasado 13 de noviembre, el concejal del PP ha dado muestras de saber muchas formas de faltar al respeto. "A ti tres cojones te importa", "te importa tres huevos", "y a la mierda" o "¡A callar! ¡A callar, que estás más guapa", son algunas de las frases que pronunció, sin contar con que la llamó "ridícula" hasta en cuatro ocasiones.

Ante esto, la alcaldesa, Alicia Gallego (PSOE), que dirigía el pleno, le llamó al orden varias veces, hasta en 27 ocasiones, y acabó expulsándole. "Lo tendré que decir 5.000 veces y lo diré, abandone el pleno, por favor", insistió.

"Yo no estoy de acuerdo con mis formas, lo que pasa es que hay que entender la situación en la que me encuentro. Es que van a por mí", ha dicho este miércoles ante los micrófonos de laSexta. Pero aunque en esta ocasión ha evitado decir que es machista y ha calificado sus comentario como "desafortunadas", no es la primera vez que ocurre una agresión verbal similar.

Lo que dijo en un pleno del pasado julio no hay duda de que es muy machista. "La de rodilleras que hay que comprar en este Ayuntamiento para que no les salgan callos en las rodillas", dijo entonces a la concejala de Hacienda y Deportes, Gema Revenga.

En otra ocasión, además, se levantó y acercó de forma agresiva a un compañero durante un pleno increpándole para que no le señalara con el dedo.

Y suma y sigue, ya en el año 2012, según muestran las imágenes sobre estas líneas, se le veía también dirigirse de forma agresiva hacia otros compañeros y gritando: "Eres un sinvergüenza". Mientras le señalaban que ya estaba otra vez "amenazando".

De momento, seis días después del pleno, aún no ha pedido perdón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.