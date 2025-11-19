De la mujer de Cerdán a su cuñado: así gastaba y se beneficiaba toda la familia de la presunta trama de corrupción

Los detalles La familia de Santos Cerdán, desde su mujer hasta su cuñado, habrían sacado tajada de los negocios de la trama de corrupción, según recoge el informe de la UCO.

Una investigación revela una presunta trama de corrupción que involucra a la familia de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Paqui, su esposa, habría recibido 9.500 euros de una cooperativa sin trabajar, según la Guardia Civil. A pesar de que Cerdán declaró que su mujer solo cobraba una pensión, ella era conocida por sus gastos en tiendas exclusivas. Además, Belén, hermana de Cerdán, fue contratada por empresas de la trama, cobrando 22.000 euros, mientras que su cuñado recibió 53.000 euros como peón en una obra millonaria en Sevilla, donde Servinabar obtuvo grandes beneficios con un solo empleado.

Una trama corrupta y una familia que habría disfrutado de los frutos de esa presunta corrupción. La primera, Paqui, la mujer de Santos Cerdán. En 2018, fue contratada de marzo a julio por Noran, una cooperativa de la trama. Cobraba al mes 1.900 euros. En total, 9.500 euros por no trabajar. Al menos, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no le consta.

El exsecretario de Organización del PSOE aseguró en el Tribunal Supremo que su mujer no trabajaba, que cobraba una pensión de 640 euros.

Llama la atención que Paqui fuese clienta habitual de muchas tiendas y no precisamente low cost. En unos mensajes, se puede leer cómo Antxón Alonso, dueño de Servinabar, y su mujer, critican los gatos que hace la familia Cerdán con una tarjeta de crédito de la empresa.

"La Paqui, que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Restaurantes un fin de semana sí y otro también, ya les vale", escribe Antxón, a lo que su mujer respondía que "no son nada discretos".

Sin embargo, la mujer de Cerdán no es la única que podría haberse beneficiado. Belén, la hermana del exsecretario de Organización del PSOE, fue contratada en 2020 por Servinabar, cobrando 22.000 euros. Justo después, Erkolan, otra empresa de la trama, siguió pagando su nómina hasta hace tan solo unos meses.

Si hay algo claro de este informe es que para Cerdán la familia es lo primero, porque su cuñado también tuvo mucha suerte siendo contratado por Servinabar durante dos años. Cobró 53.000 euros.

Su puesto era de peón, y fue el único empleado de Servinabar que trabajó en las obras del Puente del Centenario, en Sevilla. Una obra por la que la empresa se llevó casi dos millones de euros aportando un solo empleado. El pelotazo para Cerdán habría venido por facilitar la obra.

