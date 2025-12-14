Argüello aboga por el fin del Gobierno y Sánchez responde: "Le animo a que se presente a unas elecciones con Abogados Cristianos"

Los detalles El presidente de la Conferencia Episcopal ha revelado en 'La Vanguardia' que, en cuanto a la situación política española, ve necesaria "una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", es decir, convocar elecciones.

El PSOE pasa por uno de los momentos más delicados de su legislatura, que ha estado marcada por las polémicas y escándalos. Además de enfrentarse a entramados de corrupción por los que algunos de sus dirigentes han ingresado incluso en prisión, filas socialistas han recibido denuncias por acoso sexual por parte de diferentes políticos. Entre otros, el arzobispo de Valladolid y actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, ha reiterado que es necesaria "una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos".

Así lo ha indicado en 'La Vanguardia', donde también ha señalado que intentaron impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la regularización de inmigrantes con Cáritas, pero que esta no llegó a prosperar porque, tal y como les confirmó el PSOE, "la situación está bloqueada y no hay perspectiva de que haya presupuesto".

Desde 1977, es la primera vez que una personalidad de esta índole y cargo pide el fin de la legislatura de un Gobierno. Aunque se hayan hablado de otros tema controvertidos, como el aborto o el terrorismo, el presidente de la CEE tacha la situación actual como "singular".

"No he roto neutralidad alguna"

Ante trasladar esta opinión a los órganos de la Conferencia para pronunciarse de manera colectiva, Argüello ha expuesto su negativa al no tratarse de un asunto que ocupe la primera línea de la CEE, como podría ser la vivienda o la inmigración.

En este mismo contexto, cree que no ha "roto neutralidad alguna" y que se remite a la Constitución y sus mecanismos, por lo que no tendría que suponer algo incómodo para la Iglesia católica.

En cuanto a la relación del Gobierno con la institución, asegura que el ministro Félix Bolaños le expresó hace unos meses "su malestar por carta". "Luego pudimos hablar y clarificamos las cosas. En los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial", revela a este medio.

"Muy a nuestro pesar, no hemos abordado otros asuntos cruciales, como la educación, constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado. Creo que estamos en un momento en que toda Europa debería regenerar su democracia. Renovarla. Nos sorprende que haya jóvenes que hoy no tengan como referencia las democracias liberales. Preguntémonos el porqué", añade.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionaba a estas palabras horas después, en un mitin celebrado en Extremadura con motivo de las próximas elecciones. En él, ha expuesto que resulta "curioso" que pida el fin de su legislatura porque "cuando gobierna la derecha no dicen nada de eso": "Al contrario, lo que quieren es que se completen los cuatro años".

"Le digo a Argüello que hay una cuarta opción, respetar el resultado aunque no te guste. También le animo a lo siguiente: si se quiere presentar a unas elecciones, tiene la asociación ultraderechista abogados cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca", ha añadido durante el acto de campaña socialista.

Asimismo, ha expuesto que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó al democracia".

