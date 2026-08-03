"En Ceuta nos respetamos, convivimos y compartimos"
La ceutí que habló con Alvise tras refugiarse en su cafetería: "Esos musulmanes radicales de los que habla son mis vecinos, hermanos, hijos..."
La trabajadora de la cafetería donde Alvise Pérez se refugió en Ceuta asegura que fue "a rematar", "sembrar odio" y "rascar votos", pero sostiene que "no lo consiguió" porque la gente manifestó "su desacuerdo y su indignación".
"Fue violento y desagradable". Así recuerda Nadia Ahmed Benaissa los momentos vividos en la cafetería en la que trabaja, donde Alvise Pérez se refugió después de que varios vecinos comenzaran a increparle. Según relata en 'Más Vale Tarde', durante todo el episodio el objetivo fue evitar que la tensión fuera a más. "Había que intentar calmar los ánimos para que no se formara una batalla campal y no ocurriera una desgracia", explica la mujer.
La ceutí considera que la visita del líder de Se Acabó La Fiesta tenía un objetivo claro. "Este señor venía a rascar votos y a acabar de rematarnos", afirma. Sin embargo, cree que no logró su propósito porque "la gente manifestó su desacuerdo y su indignación".
Como nacida en Ceuta, ha reivindicado la "convivencia ejemplar" de la ciudad. "Todos nos respetamos, convivimos y compartimos. Este señor vino a sembrar odio", lamenta Nadia.
Tras escuchar su intervención en el local, Nadia tuvo la oportunidad de acercarse a Alvise y hacerle una única pregunta: "¿Usted cree que los musulmanes de Ceuta son españoles o no?". Según cuenta, el agitador ultra respondió que se trataba de "una pregunta absurda". "Le comenté que esos musulmanes radicales de los que habla son mis vecinos, mis hermanos y esos jóvenes, como mis hijos, a los que he visto crecer. Escuchar ese tipo de discursos es desagradable e inadmisible", remarca.
Para Nadia, los mensajes que escuchó durante la visita fueron "barbaridades que nadie con dos dedos de frente diría" y considera que "los ultras están para crispar a la sociedad".
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