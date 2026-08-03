Afra Blanco, muy crítica con la compra del ático de Ayuso: "Esto es un robo en toda regla"

La sindicalista señala la falta de explicaciones por parte de la presidenta madrileña sobre el escándalo inmobiliario que la salpica. Además, expone que no entiende que pueda existir "ese nivel de fanatismo" con Ayuso.

Siguen las dudas en torno al ático de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta ha hablado sobre la compra y la venta, pero sin poner luz a los interrogantes que han despertado estos hechos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que el inmueble está en venta junto con otros cuatro situados en Gran Vía. Ayuso ha señalado que con el dinero obtenido se reforzara la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, afectada por los incendios.

Afra Blanco afirma que no se cree que los madrileños puedan tener ese nivel de fanatismo con Ayuso y que no se den cuenta de lo que está sucediendo. "Ni me creo que la población esté tan anestesiada", añade.

La sindicalista considera que se ha comprado un piso a la presidenta de 6,3 millones de euros, "y ella no ha dicho nada". "¿Quién se lo ha comprado? Los madrileños y las madrileñas", añade. "¿Cómo lo llamamos? ¿Robo? ¿Corrupción? ¿Qué es?", plantea.

"Esto es un robo en toda regla", señala, tajante, Blanco, "se está robando a los madrileños y madrileñas". La sindicalista expone que deben dar explicaciones sobre lo sucedido.

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