"Ceuta sí, nazis no": los ceutíes expulsan de sus calles el odio de la ultraderecha tras la crisis migratoria

¿Qué ha pasado? Los vecinos y vecinas han dicho 'no' a la presencia de los radicales en sus calles, a los que llaman "agitadores y cobardes" y acusan de querer sacar rédito político y sembrar el odio.

La crisis migratoria en Ceuta ha provocado la aparición de grupos fascistas que buscan aprovechar la situación para fomentar el odio y la división, ideas que los ceutíes han rechazado. Organizaciones de extrema derecha, como Núcleo Nacional, han intentado generar odio en la ciudad, pero han sido rechazadas por los ciudadanos, quienes les pidieron que se marcharan. La presencia del agitador ultra Alvise Pérez también generó tensión, resultando en cargas policiales y detenciones. Miguel Ángel Pérez, delegado del Gobierno en Ceuta, criticó a estos grupos por intentar sacar rédito político de la situación, afirmando que no necesitan sus lecciones.

La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a sacar a la luz a los fascistas. A los que, en medio del drama humanitario y social que se ha vivido y vive en la ciudad autónoma, buscan aprovechar la situación y fomentar el odio. La división. Sacar un rédito político a unas ideas que los ceutíes han rechazado.

Es lo que ha pasado con, por ejemplo, Núcleo Nacional y otras organizaciones de extrema derecha. Con grupos que han llegado a Ceuta para generar odio y que han recibido el rechazo de la ciudad.

Y es que aunque se pensaban que les iban a acoger como a héroes no ha sido así. Es más, ha sido todo lo contrario, con una Ceuta unida en su rechazo pidiéndoles que se marchasen.

"Núcleo nacional, hijos de puta", han llegado a cantar, mientras les han acusado de "agitadores y cobardes" dejando una cosa clara: "Esto es Ceuta, no Torre Pacheco".

Alvise, escoltado

Porque la tensión se palpa cuando uno de estos grupos está en la ciudad. Sucedió también con el agitador ultra Alvise Pérez, cuya presencia hizo que hubiera tensión y cargas policiales en la ciudad. Tal fue que se tuvo que refugiar en una panadería después de que varios ciudadanos le increparan.

Después de que le dijeran que estaba aprovechando la situación "para sembrar el odio" al grito de "¡vete de aquí!". Tal fue todo que tuvo que salir del establecimiento escoltado por los agentes.

En los 400 metros de recorrido entre los simpatizantes del ultra y los ciudadanos, las autoridades han tenido que cargar contra ellos realizando incluso detenciones.

"Esto es una vergüenza. Tener que irme por culpa de unos musulmanes radicales de Ceuta. Ceuta es España y la vamos a defender por las buenas y por las malas", dijo el agitador ultra.

Miguel Ángel Pérez, delegado del Gobierno en Ceuta, ha criticado la presencia en la ciudad de "grupos de extrema derecha que siembran odio y división": "No necesitamos lecciones de quienes solo quieren sacar rédito político de la situación".

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