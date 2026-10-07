El PNV justifica su 'no' al decreto de renovación automática de alquileres: "Está hecho a prisas y corriendo. Necesita un debate mucho más sosegado"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, en la imagen donde ha señalado este martes que PNV votará de nuevo en la Diputación Permanente del Congreso a favor del primero de los decretos

Sí, pero... Pese al 'no' al segundo decreto, el PNV ha reiterado su apoyo al primer decreto de vivienda por "responsabilidad y coherencia".

El PNV ha reiterado su oposición al segundo decreto de vivienda que propone la prórroga indefinida de alquileres, argumentando que fue elaborado precipitadamente y requiere un debate más pausado. La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, criticó en la 'Cadena SER' la falta de diálogo previo, señalando que el ministro Bustinduy no convocó a los grupos políticos para discutir el tema. Vaquero destacó que las comparaciones con Alemania son inapropiadas debido a diferencias culturales y de mercado. Además, enfatizó que en Euskadi el 81% de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y cuestionando la urgencia del decreto.

El PNV ya ha dicho una y otra vez que votará en contra del segundo decreto de vivienda que prevé la prórroga indefinida de alquileres. Ya lo hizo el pasado viernes en el Congreso de los Diputados y lo hará de nuevo en la Diputación Permanente, donde sí que apoyará el primer decreto.

Según ha indicado el partido nacionalista, esta decisión se toma en buena parte porque se trata de un decreto hecho "a prisas y corriendo" que, consideran, "necesita un debate mucho más sosegado".

En una entrevista en la 'Cadena SER', la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha criticado que "no ha habido un debate previo" en el decreto de la prórroga indefinida de los contratos de alquiler. "Ni siquiera el ministro Bustinduy, tal y como dije en el Pleno del Congreso, nos llamó para hacer un debate sosegado con los diferentes grupos políticos", ha indicado.

"Se habla mucho de qué pasa en Alemania, que en otros estados europeos se está llevando este tipo de políticas y medidas. Pero lo que no se dice es que la situación en Alemania es diferente. Más del 50% de la población está en alquiler. Hay otro tipo de medidas y otro tipo de cultura y, por lo tanto, no se puede comparar lo que no es comparable", ha asegurado Vaquero.

De esta manera, la portavoz del PNV en el Congreso ha considerado que "se necesita un debate mucho más sosegado" y "tener en cuenta qué afección van a tener estas medidas en el mercado de alquiler". "En Euskadi el 81% de la vivienda que está en alquiler la tienen los pequeños propietarios", ha recordado.

Así, Vaquero ha hecho hincapié en que "no podemos cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana" porque, ha reiterado, "tenemos que dar seguridad jurídica". "Además, ¿por qué de urgencia?", se ha preguntado la jeltzale.

"Legislar en caliente es muy peligroso"

De esta manera, ha explicado que con el primer decreto, que se amplía la prórroga durante dos años, "ya estábamos salvaguardando durante un tiempo la prórroga para los que pagan". "¿Por qué no se puede hacer un debate sereno durante ese tiempo para tomar este otro tipo de medidas y ver qué afecciones pueden tener el mercado de la vivienda?", ha señalado.

Vaquero ha insistido en que "necesitamos a los pequeños propietarios también para hacer frente a la crisis habitacional" y ha criticado que "lo que no se puede pretender es hacer una lucha entre los propietarios y entre los inquilinos".

Además, la jeltzale ha reivindicado que "necesitamos un parque de vivienda importante". "Solucionamos el problema de los que ya tienen una vivienda en alquiler, pero ¿los que van a venir a futuro? no se puede construir a esas velocidades y necesitaremos la colaboración de los que ya tienen una vivienda para alquilar", ha añadido la portavoz y ha insistido en que "legislar en caliente es muy peligroso".

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