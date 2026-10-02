Bustinduy defiende el segundo decreto y carga contra PP, Vox y Junts: "Defienden a los ricos. No tienen bandera ni vergüenza"

El ministro de Consumo carga fuertemente contra los partidos en contra de los decretos de vivienda. "Quien suba hoy aquí a expresar sus argumentos para oponerse debería revelar públicamente con quién se ha reunido y quién le ha llamado en las últimas semanas", apunta.

Pablo Bustinduy ha expresado que la caída de los dos decretos de vivienda representaría una derrota para todos. El ministro de Consumo ha criticado duramente a Junts, PP y Vox por oponerse a los planes del Gobierno, acusándolos de tener intereses inmobiliarios. Ha defendido el segundo decreto, que incluye la renovación de contratos, indemnizaciones a inquilinos e incentivos fiscales para quienes vendan sus casas a empresas públicas. Desde la tribuna de la Cámara Baja, ha instado a los opositores a revelar sus contactos recientes, señalando que defienden a los ricos y carecen de vergüenza.

Para Pablo Bustinduy que decaigan los dos decretos de vivienda va a ser una derrota de todos. El ministro de Consumo ha cargado fuertemente este viernes contra Junts, PP y Vox, en contra de los planes presentados por el Gobierno, y como algunos de sus compañeros diputados les ha acusado de tener intereses inmobiliarios a la vez que ha defendido el segundo de los decretos, que recoge renovación de contratos, indemnizaciones a inquilinos e incentivos fiscales a los particulares que vendan sus casas a empresas públicas.

"Ustedes no defienden a los españoles, ustedes defienden a los ricos. No tienen bandera ni vergüenza", ha espetado desde la tribuna de la Cámara Baja, donde ha asegurado que "quien suba aquí a expresar sus argumentos para oponerse debería revelar públicamente con quién se ha reunido y quién le ha llamado en las últimas semanas".

"Ninguno de ustedes es la persona que está contando los meses que faltan hasta que se acabe su alquiler a la espera de que su casero le diga algo", ha dicho a los parlamentarios, a los que ha asegurado que lo del pleno de este viernes "no va de aritmética parlamentaria, no va de negociaciones entre grupos políticos, es un conflicto de clase".

"Lo de hoy es defender a una oligarquía internacional que está extrayendo las rentas del salario ganado con el esfuerzo de las clases trabajadoras en este país para repartírselo como dividendos y ni siquiera tributar en España por ese dinero", ha continuado. "Votar que no hoy a estos decretos es defender el interés de esa oligarquía y es darle la espalda a tu pueblo", ha agregado.

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