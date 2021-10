El Gobierno de coalición se encuentra inmerso en una carrera de reuniones para conseguir aliados para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Y para ello tiene la mirada especialmente puesta en las posibles enmiendas a la totalidad que llegarán la próxima semana al Pleno del Congreso.

De momento el PNV ya ha anunciado que no presentará la suya tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo por el que Euskadi asumirá la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital. "Es algo que restablece la confianza, nos permite avanzar hacia una nueva etapa de negociación del presupuesto", ha dicho Aitor Esteban.

A pesar de ello, ha advertido de que "el acuerdo presupuestario todavía está lejos de cerrarse" ya que existen otros puntos importantes para la formación como el tren de alta velocidad.

EH Bildu también ha anunciado este mismo viernes que tampoco presentará enmiendas a la totalidad, aunque ha advertido de que ello no es un cheque en blanco, que siguen negociando y que no den su voto positivo por seguro.

De momento Coalición Canaria es la única formación de las que estaban en duda que finalmente sí presentará una enmienda a los PGE asegurando que en ellos no se da respuesta a la catástrofe en La Palma por la erupción del volcán. Además, también critican que no se detallan partidas específicas para hacer frente a la emergencia y la reconstrucción.

A pesar de ello, desde el PSOE se muestran optimistas y no contemplan un bloqueo de las cuentas. El portavoz Héctor Gómez ha asegurado que las negociaciones avanzan en buenos términos, se muestra "optimista" y no contempla un escenario de bloqueo. "Hoy tenemos contactos permanentes con los principales grupos para sacar los presupuestos en tiempo y forma y que no sea necesaria la prórroga. En las últimas horas hemos intensificaciones las reuniones", ha explicado.

La última formación en anunciar que no presentará enmiendas a la totalidad ha sido ERC. La formación catalana ha informado de que ha logrado "blindar con cuotas el catalán a la Ley del Audiovisual", por lo que su ejecutiva ha decidido no presentar enmienda a la totalidad de los PGE.

De momento el Ejecutivo tiene asegurados los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos y JxCAT, UPN y Foro, que suman 157. Solo cuenta con el apoyo de sus propias fuerzas, Unidas Podemos y PSOE, que suman 155. Entre ambas horquillas restan 38 votos decisivos.