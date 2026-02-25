Ahora

El plan de la Policía para entrar en el Congreso el 23F asumía hasta "entre 80 y 100 muertos"

¿Por qué es importante? Hace 45 años, en la noche del 23F, la unidad de los GEOS de la Policía llegó a estudiar un plan para entrar en la Cámara Baja y liberar a los allí retenidos por Tejero.

Hace 45 años, en la noche del 23F, mientras España aguantaba la respiración y el Congreso de los Diputados seguía tomado por militares y guardias civiles, la unidad de los GEOS de la Policía llegó a estudiar un plan para entrar en la Cámara Baja y liberar a los allí retenidos por Tejero. Un detalle que hemos descubierto este miércoles con la desclasificación de los documentos que guardaban los secretos del fallido golpe de Estado 23F.

En concreto, se han publicado a las 13:00 horas de este martes, en la página web de la Moncloa, hasta 153 archivos procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores. Entre ellos, una conversación en la que se hace referencia a la existencia de una "evaluación" que "se hizo del proyectado asalto por los GEOS al Palacio del Congreso”.

Un plan que se llegó a poner sobre la mesa y en el que se tuvo en cuenta la posibilidad de que se produjesen daños colaterales y bajas. En concreto, se consideró que, de llevar a cabo la operación de entrada en el Congreso, esta podía acabar con "entre 80 y 110 muertos".

Todo esto quedó recogido en un informe de la Brigada de Interior, fechado el 18 de marzo de 1981. En él se hace referencia a una conversación entre los entonces jefe de prensa del Ministerio del Interior y el director del diario 'Cambio 16'. Hablaban de la redacción y publicación de un nuevo libro que destaparía "diversas facetas hasta ahora no divulgadas" sobre el 23F.

Ahora, la pregunta es: ¿por qué los GEOS no asaltaron el Congreso para poner fin al golpe del 23F? En estos archivos desclasificados se apunta a dos razones.

El número de bajas era demasiado elevado. "Entre 80 y 100 muertos", recordemos que calcularon. Pero hay otra razón: "Uno de los aspectos que lo frenó fue el hecho de que" una persona de relevancia "permanecería en un despacho inmediato a una de las vías de penetración estudiada". No se puede identificar a dicha persona. Su nombre aparece tachado.

