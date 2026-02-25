Armada ofreció a Tejero un avión para abandonar el Congreso ante la previsión de fracaso del golpe y este lo rechazó: "Dijo que se marea mucho"

¿Por qué es importante? El falangista Juan García Carrés, que fue dirigente del Sindicato Vertical franquista, aseguró tras el 23F que Antonio Tejero le reveló que el objetivo del intento de golpe era la "disolución del Parlamento y la creación de una Junta Militar que erradique el terrorismo".

Juan García Carrés, falangista y exdirigente del Sindicato Vertical franquista, afirmó tras el 23F que Antonio Tejero le confesó que el general Alfonso Armada le ofreció un avión para abandonar el Congreso, anticipando el fracaso del golpe de 1981, pero Tejero lo rechazó por su aversión a volar. Esta información se desclasificó recientemente, revelando que los guardias civiles planeaban emitir un manifiesto para ganar apoyo. El objetivo del golpe era disolver el Parlamento y crear una Junta Militar. García Carrés, amigo íntimo de Tejero y único civil condenado por el 23F, era conocido por su extremismo de derecha.

El falangista Juan García Carrés, que fue dirigente del Sindicato Vertical franquista, aseguró tras el 23F que Antonio Tejero le reveló que el general Alfonso Armada le ofreció un avión para abandonar el Congreso ante la previsión de fracaso de la intentona golpista de 1981 pero lo rechazó porque se mareaba.

En esta conversación que mantenía clasificada la Guardia Civil y a la que el Gobierno ha levantado el secreto, García Carrés habla con un interlocutor sobre que los guardias civiles que estaban en el Congreso iban a emitir un "manifiesto" para recabar apoyos. El falangista informa a su interlocutor de que esta iniciativa se la ha contado a él mismo el propio Tejero, que le ha llamado y que el texto lo estaban "pasando a máquina", según ha informado Servimedia.

Al mismo tiempo, García Carrés relata que Tejero había dicho que el objetivo del intento de golpe era la "disolución del Parlamento y la creación de una Junta Militar que erradique el terrorismo". Seguidamente, el falangista sostiene que el general Armada había hablado con Tejero durante "hora y media" y que "le había ofrecido un avión para que se marchara, y que el había dicho que se marea mucho en el avión y que no".

¿Quién era Juan García Carrés?

García Carrés era migo íntimo de Tejero, abogado de un sindicato implicado en la matanza de los abogados de Atocha y defensor a ultranza del carácter militar de la Guardia Civil, estaba obsesionado con salvar a España. "Es de extrema derecha y sin ninguna cultura, solo con la cultura del fascismo. Él fue uno de los impulsores del asesinato de Atocha", indicaba la abogada Cristina Almeida en un programa de Equipo de Investigación.

Fue también el único civil condenado por el 23F, aunque nunca se investigó ninguna trama civil. Según reveló en una entrevista con EFE Alfonso Guerra y se ha descubierto en los documentos desclasificados este miércoles, Tejero llamó desde el Congreso a García Carrés y la conversación fue grabada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.