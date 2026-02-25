Ronald Reagan alabó por carta la "valiente determinación" de Juan Carlos I frente al golpe de Estado: "Cuenta con el apoyo de América"

Carta de Ronald Reagan al rey Juan Carlos I unos días después del intento de golpe de Estado

Los detalles El entonces presidente de EEUU valoró "profundamente la lealtad y el compromiso" del monarca con los procesos constitucionales.

Los documentos desclasificados por el Gobierno en relación al intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 hacen mención a la reacción internacional mostrando su apoyo a la democracia española, entre la que destaca una misiva del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan alabando la "valiente determinación" del rey Juan Carlos I frente a los golpistas.

Uno de los documentos desclasificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores detalla la reacción estadounidense al intento de golpe, en el que se hace mención al "comentario" que realizó el secretario de Estado Alexander Haig ese 23 de febrero, a las 00:00 horas española, que califica los hechos del 23-F como "un asunto interno".

Un día después, a las 16:35 horas, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan contacta vía telefónica con el rey Juan Carlos.

También el 24 de febrero se recoge una declaración del Departamento de Estado en la que expone que desde EEUU han seguido "con sumo interés y atención" los "acontecimientos ocurridos en España" y, a la vez, señala que el ataque a la democracia española "ha provenido sólo de un reducido número de personas".

Así, indica que la "abrumadora mayoría de las Fuerzas Armadas y del pueblo han permanecido fieles al rey y a la Constitución".

Al respecto, defiende el papel desempeñado por el rey y "su conducción de la nación española", que "han contribuido de manera sobresaliente a la solución de la crisis y merecen especial atención".

La carta

A los pocos días, el 27 de febrero, Reagan envía una carta dirigida al Palacio de la Zarzuela alabando la labor de Juan Carlos I, en la que transmite el mensaje de que "América aplaude la firme y valiente determinación" que "demostró al afrontar el grave desafío contra las instituciones democráticas de España durante estos últimos días".

El mandatario estadounidense señala en la misiva que el mundo se siente inspirado "no solo por la experiencia española en la consecución de un progreso pacífico y democrático, sino también por el espíritu" con el que Juan Carlos I "hizo frente a la conducta escandalosa de quienes intentaron imponer cambios por la fuerza".

Reagan concluye apoyando y apreciando "profundamente la lealtad y el compromiso" del monarca con los procesos constitucionales, "que guiaron tanto" al rey como a sus ciudadanos "en la respuesta a estos graves acontecimientos". "Cuenta con el apoyo de América en sus esfuerzos", dice.

Así, el 10 de marzo Juan Carlos I agradece por carta "los elogiosos términos" en los que Reagan se refiere a las instituciones españolas: "Es alentador para el pueblo español saber que, en sus esfuerzos, tiene a su lado a la gran nación americana".

Otros apoyos

La reina Isabel II de Inglaterra también felicitó al rey Juan Carlos "y a todos los que intervinieron con tanto éxito" para proteger "el orden constitucional". El mensaje recoge que la monarca había quedado "fuertemente sorprendida" al tener conocimiento del intento de golpe de Estado. "Todos nosotros en Gran Bretaña nos tranquilizamos al conocer el resultado final", subraya.

Otros de los documentos revelados es el mensaje del expresidente de Cuba y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, dirigido a Juan Carlos I, de quien defiende "su rápida y decidida participación" que "imposibilitó" a los golpistas que alcanzaran sus objetivos.

"En la actual y difícil coyuntura mundial, deseamos vivamente que la evolución del proceso político español contribuya al esfuerzo en favor de la distensión y a la creación de un clima de paz y cooperación internacional que tanto necesitan nuestros pueblos para lograr su desarrollo económico y social", abunda Castro.

