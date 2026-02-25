Casa Real llegó a hablar con Tejero la noche del 23F: "Tú has invocado el nombre de su majestad el rey, ¿por qué? ¿Por qué?"

Entre líneas La historia apunta a que Tejero se creía que contaba con el apoyo de la Corona para el golpe de Estado. Las conversaciones desclasificadas entre el teniente coronel Tejero, la propia Casa Real y el teniente general Milans del Bosch son reveladoras. El secretario general del rey le lanzó una orden a Tejero esa noche: "Depón tu actitud inmediatamente".

La desclasificación de documentos del intento de golpe del 23F revela comunicaciones clave entre la Casa Real, el secretario general del rey Juan Carlos y el teniente coronel Antonio Tejero. A las 20:20 horas, el secretario general contacta con Tejero en el Congreso, instándole a deponer su actitud, a lo que Tejero responde que solo recibe órdenes de Milans del Bosch. Posteriormente, a la 1:20 horas, el rey Juan Carlos I habla con Milans del Bosch, reafirmando su compromiso con el orden constitucional y ordenando la retirada de las unidades movilizadas, enfatizando su determinación de no abdicar ni abandonar España.

En concreto, se transcribe la llamada del secretario general del rey Juan Carlos que logra, a las 20:20 horas, contactar desde su despacho con el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso.

"Soy el Secretario General de su majestad el rey. ¿Qué es lo que pretendes? Depón tu actitud inmediatamente", le requiere.

Una orden a la que el golpista contesta que no recibe más órdenes que de Milans del Bosch. "Pero tú has invocado el nombre de su majestad el rey, ¿por qué? ¿por qué?", dice repetidas veces.

Tejero cuelga después de decir que no recibe órdenes sino de del teniente general Milans del Bosch.

Juan Carlos I, a Milans del Bosch: "Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud"

En una conversación posterior, después del discurso televisado del rey y de madrugada, a las 1:20 horas, el propio monarca habla por teléfono con el teniente general Milans del Bosch. Le traslada seis cuestiones trascendentales.

"Te hago saber con toda claridad lo siguiente. Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra El Rey. Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la Bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido", le dice el monarca.

Y añade: "Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud. Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil. No dudo del amor a España de mis generales. Por España primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho".

