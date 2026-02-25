Así puedes descargar los 153 archivos del 23F desclasificados por el Gobierno

Antonio Tejero, pistola en mano, durante el intento de golpe de Estado del 23F de 1981 en una imagen de archivo

El Gobierno ha habilitado una página web para descargarse toda la información hasta ahora clasificada. Entre los documentos que se han liberado no está, sin embargo, el sumario del juicio del 23F.

Después de la espera, dos días después de cumplirse 45 años del intento de golpe de Estado que Antonio Tejero llevó a cabo en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha liberado los archivos clasificados del 23F, un total de 153 documentos en formato PDF que servirán para entender mejor qué ocurrió aquel 23 de febrero de 1981.

La información está disponible en la página web de la Moncloa,

*Es posible que la página esté caída o tenga problemas de acceso, especialmente durante los primeros días.

Entre los documentos desclasificados se encuentran presuntas conversaciones telefónicas de la unidad militar de El Pardo, un documento manuscrito de la posible planificación del golpe, información sobre la actitud del CESID ante la situación provocada por los incidentes en el Congreso, reacciones ante la sentencia del 23F o documentos de las vistas orales del Consejo de Justicia Militar

Pero lo que no está es el ansiado sumario del juicio del 23F, compuesto por un total de 89 legajos, que incluyen la causa original que se instruyó y que enjuició en el Consejo Supremo de Justicia Militar, el recurso de casación tramitado en el Tribunal Supremo, los expedientes personales de los procesados, grabaciones y cintas, los expedientes de indulto y las piezas separadas.

Esta información, tanto original como las copias digitalizadas, están bajo el control del Tribunal Supremo: el sumario se conserva en un depósito acorazado, en su archivo central, junto a otros expedientes de valor histórico. La razón por la que no se ha incluido es porque no se trata de información secreta, sino que está custodiado por el Tribunal Supremo y es "accesible", según el Gobierno, en los términos fijados por el Poder Judicial.

Sólo la causa original, procedente del Consejo Supremo de Justicia Militar, ocupa 17 legajos, que equivalen a 43 tomos, en total, 12.854 folios. Además de los documentos originales, el Tribunal Supremo cuenta con una copia digitalizada de toda la causa. Hasta ahora, el sumario del 23F es accesible en virtud del artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que "los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley", y hasta 2021, sólo habían sido autorizadas para consultar el sumario con fines de investigación periodística o histórica una decena de personas.